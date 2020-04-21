Öne çıkan etkinlikler
eSports
R
eSports
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSports
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Son dakika

FIA Motor Sporları Oyunları 2021'e ertelendi

paylaşım
yorumlar
FIA Motor Sporları Oyunları 2021'e ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Nis 2020 10:53

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilmesi planlanan FIA Motorsporları Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendi.

Geçen yıl İtalya'nın Vallelunga'daki açılış etkinliğinin yakaladığı başarı sonrası FIA ve SRO, bu yıl ikinci etkinliğin 15 disiplinlik bir listeyle, 23-25 ​​Ekim tarihlerinde Marsilya ve Paul Ricard'da yapılacağını açıklamıştı.

Ancak FIA, salgından ötürü diğer serilerin yılın sonuna erteleneceğini ve bundan ötürü bu etkinliğin, diğer yarış serileriyle çakışma ihtimalinin çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Bu sebepler bu yıl yapılması planlanan FIA Motorsporları Oyunları, 22-24 Ekim 2021'e ertelendi. Etkinlik yine Paul Ricard ve Marsilya'da yapılacak.

FIA, bu önlemin motor sporları endüstrisindeki "ek lojistik ve finansal baskıyı azaltacağını” umut ediyor.

FIA başkanı Jean Todt, "Maalesef, COVID-19 krizi nedeniyle 2020 Motorsport Oyunları'nı gelecek yıla ertelemeye karar verdik." 

"Bu, ASN, takımlar ve organizatörümüz SRO'nun daha iyi hazırlanmasına yardım edecek."

"Bu fırsatı değerlendirerek geçen Pazar günü 50. yıl dönümünü kutlayan Paul Ricard'a en iyisini diliyorum ve FIA ​​Motor Sporları Oyunlarına ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

SRO CEO'su Stephane Ratel, "FIA Motorsporları Oyunları'nın ikincisini 2021'e ertelemek doğru bir hareket." derken, "Çatışmayı önlemek için 2021 için hazırlanmaya başlayacağız ve Circuit Paul Ricard için yeni bir tarihi onayladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Rusya geçtiğimiz seneki oyunları domine etmiş ve toplam 3 madalya - iki bronz ve bir altın - kazanan tek ülke olmuştu. 

Geçen yılki etkinlikte altı disiplin vardı, ancak etkinliğin kapsamı bu yıl 15 disipline kadar genişletildi.

Sonraki haber
Rosberg ve di Grassi, sürdürülebilir yaklaşımları tartıştı

Önceki haber

Rosberg ve di Grassi, sürdürülebilir yaklaşımları tartıştı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Rachit Thukral

GENEL Sıradaki seans

Australian club racing güncellemesi

20 Mar - 20 Mar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Leclerc'le aynı maaşı teklif eden Ferrari'yi reddetti!

2s
2
Formula 1

Özel içerik: McLaren'ın yasaklanan F-kanal sistemi

45dk
3
Formula 1

Barrichello: "Williams, "paralı" pilotları yarıştırmanın bedelini ödüyor"

3s
4
Formula 1

Arrivabene, hastalara yardım etmek için ambulans şoförlüğü yapmaya başladı!

2s
5
Formula 1

Sainz: "2020 sezonunun iptali 'büyük bir darbe' olur"

1s

Son Videolar

Heroes: Başlangıç, Michael Schumacher 01:02
GENEL

Heroes: Başlangıç, Michael Schumacher

Heroes: Başlangıç, Mika Hakkinen 01:02
GENEL

Heroes: Başlangıç, Mika Hakkinen

Heroes: Giriş, Michèle Mouton 00:41
GENEL

Heroes: Giriş, Michèle Mouton

Heroes: Giriş, Mika Hakkinen 00:49
GENEL

Heroes: Giriş, Mika Hakkinen

F1 eSpor İspanya GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
GENEL

F1 eSpor İspanya GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Son Haberler

FIA Motor Sporları Oyunları 2021'e ertelendi
Genl

FIA Motor Sporları Oyunları 2021'e ertelendi

Ferrari, Motorsport.tv ile yeni bir anlaşmaya imza attı
Genl

Ferrari, Motorsport.tv ile yeni bir anlaşmaya imza attı

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!
Genl

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!

Canlı izle: #NotTheGP Esports yarışı
Genl

Canlı izle: #NotTheGP Esports yarışı

Ferrari, Modena'daki hastalar için özel bir ambulans bağışladı
Genl

Ferrari, Modena'daki hastalar için özel bir ambulans bağışladı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.