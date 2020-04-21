FIA Motor Sporları Oyunları 2021'e ertelendi

Geçen yıl İtalya'nın Vallelunga'daki açılış etkinliğinin yakaladığı başarı sonrası FIA ve SRO, bu yıl ikinci etkinliğin 15 disiplinlik bir listeyle, 23-25 ​​Ekim tarihlerinde Marsilya ve Paul Ricard'da yapılacağını açıklamıştı.

Ancak FIA, salgından ötürü diğer serilerin yılın sonuna erteleneceğini ve bundan ötürü bu etkinliğin, diğer yarış serileriyle çakışma ihtimalinin çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Bu sebepler bu yıl yapılması planlanan FIA Motorsporları Oyunları, 22-24 Ekim 2021'e ertelendi. Etkinlik yine Paul Ricard ve Marsilya'da yapılacak.

FIA, bu önlemin motor sporları endüstrisindeki "ek lojistik ve finansal baskıyı azaltacağını” umut ediyor.

FIA başkanı Jean Todt, "Maalesef, COVID-19 krizi nedeniyle 2020 Motorsport Oyunları'nı gelecek yıla ertelemeye karar verdik."

"Bu, ASN, takımlar ve organizatörümüz SRO'nun daha iyi hazırlanmasına yardım edecek."

"Bu fırsatı değerlendirerek geçen Pazar günü 50. yıl dönümünü kutlayan Paul Ricard'a en iyisini diliyorum ve FIA ​​Motor Sporları Oyunlarına ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

SRO CEO'su Stephane Ratel, "FIA Motorsporları Oyunları'nın ikincisini 2021'e ertelemek doğru bir hareket." derken, "Çatışmayı önlemek için 2021 için hazırlanmaya başlayacağız ve Circuit Paul Ricard için yeni bir tarihi onayladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Rusya geçtiğimiz seneki oyunları domine etmiş ve toplam 3 madalya - iki bronz ve bir altın - kazanan tek ülke olmuştu.

Geçen yılki etkinlikte altı disiplin vardı, ancak etkinliğin kapsamı bu yıl 15 disipline kadar genişletildi.