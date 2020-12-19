FIA, DMSK ve Senato'sunda kadın temsiliyetini arttırdı

Her yıl Cenevre’de düzenlenen FIA Yıllık Genel Toplantısı bu sene sanal olarak da düzenlendi ve aralarında FIA’nın yönetim kolları arasında kadınların temsiliyetini de arttırmak bulunmak üzere 2021’de değişikliğe yol açacak birçok karar alındı.

Toplantıda Dünya Motor Sporları Konseyi’nin regülasyonları değiştirilerek gelecekte en az 3 kadının konseye seçilmesine karar verildi.

FIA’nın toplantı kararlarını açıklayan duyurusunda: “Toplantı’da ırk ve cinsiyet açısından daha dengeli bir temsiliyet ve Dünya Motor Sporları Konseyi ve Senatosu’nda erkek ve kadınlar arasında daha iyi bir temsiliyet gösterilmesi için daha çeşitli ve dahiliyetçi bir kültür oluşturulması gerektiği anlaşıldı.”

“Toplantıda Dünya Motor Sporları Konseyi’nin dağılımını düzenlemek adına Spor Başkan Yardımcıları ve seçilen üyeler arasında her cinsiyetten en az 3 kişinin bulunması gerektiğini şart koştu.”

“Devamında ise FIA Motor Sporlarında Kadınlar Komisyonunu bir kadının yönetmesi için iç regülasyonları değiştirildi. Komisyon Başkanı resmi olarak Dünya Motor Sporları Konseyi’nin de bir üyesi.”

Şu anda Motor Sporları Konseyi2nin 28 üyesinin sadece 2’si kadın. 1982 Dünya Ralli Şampiyonası 2.si Michele Mouton Motor Sporlarında Kadınlar Komisyonu Başkanı olarak üyeyken Kenya’lı Amina Mohamed bu ayın başında seçimle üye oldu.

Toplantı’da Dünya Motor Sporları Konseyi’nin altında bulunan ve genel poliçeler ve finansal konularla ilgilenen Senato’da değişikliklere karar verildi.

16 meclis üyesi arasından; Dünya Motor Sporları Konseyi, Dünya Otomobil Devinimi ve Turizmi Konseyi ve FIA Başkanı Jean Todt tarafından seçilen her 4 meclis üyesinin birinin kadın üye olması gerekecek.

FIA’nın üst rütbelerinde çeşitlilik yaratma kararı FIA’nın geçtiğimiz sene tüm serilerinde ‘#PurposeDriven’ (Amaçla İlerleyen) hareketini başlatmasından sonra geldi.

FIA Başkanı Jean Todt yol güvenliğini başkanlığının önemli bir parçası haline getirdi ama Cuma gecesi düzenlenen sene sonu FIA ödülleri öncesinde artık bu sözün cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere tüm alanlara uygulanmak üzere genişletildiğini belirtti.

Todt: “Amaçla ilerlemek FIA’nın taahhütlerinin bir karışımı.”

“Güvenlik, yol güvenliği, çevre, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik kimi konular içeriyor. Daha küresel.”

“Tabii ki çevre hakkında çok konuşuyoruz. Üye ülkelerin hepsi iklim değişikliği, çevre konularında konuşuyorlar.”

“Motor sporları dünyasında bir regülasyon ve kural koyucu ve dünya genelinde en çok yol kullanan organizasyon olarak sürdürülebilirlik, çevre ve kirlilik konularında konuşmamız çok önemli. Ama güvenlik, yol güvenliği ve diğer konularda da ne kadar etkileşim içinde olduğumuzu unutmamalıyız.”

“Bu sabah çok önemliydi çünkü ilk defa Dünya Motor Sporları Konseyi’ne ve FIA’nın Senatosu’na kadınların dahil olması zorunlu olacak.”

“Bunu başarmalıyız.”