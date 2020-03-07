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GENEL / Son dakika

FIA, Coronavirüs için Kriz Masası kurdu

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FIA, Coronavirüs için Kriz Masası kurdu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Mar 2020 06:18

FIA, artmaya devam eden ve motor sporlarına karşı daha fazla tehdit oluşturan Coronavirüs salgınına karşı tepki verebilmek adına bir Kriz Masası oluşturdu.

FIA, uzun süredir durumu yakından izlediğini belirtiyordu ve şimdi, virüsle ilgili konuları tartışmak için her iki günde bir toplantı yapacak bir komite kurarak çalışmalarına hız verdi.

Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından Cuma günü yayınlanan açıklamada, Kriz Masası oluşturma kararının, FIA sağlık komisyonu başkanı ve birkaç haftadır durumu değerlendiren Profesör Gerard Saillant'ın geri bildirimleri sonucu alındığı duyuruldu.

FIA şunları söyledi: “Bir FIA Kriz Hücresi kuruldu ve dünyadaki en son gelişmeleri dikkate almak için her iki günde bir toplanacak."

“FIA, Üyeler ve Organizatörler ile birlikte durumu ve etkilerini yakından izlemeye devam etmekte ve Hükümetler ile Dünya Sağlık Örgütü gibi makamların tavsiyelerini takip etmekte."

“FIA, gelecekteki yarışların durumunu değerlendirecek ve gerektiğinde yarışların ertelenmesi de dahil olmak üzere, motor sporları dünyasının ve yerel halkın korunmasına yardımcı olmak için gereken her şeyi yapacak."

Şimdiye kadar iki Formula E yarışı zaten ertelendi. Formula 1'de ise Çin Grand Prix'si ertelendi. Ayrıca Katar MotoGP yarışı iptal edilirken, Tayland yarışı yıl sonuna ertelendi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , GENEL , WRC , WEC , Formula E
Editör Jonathan Noble

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