FIA, ‘çığır açıcı’ elektrikli GT kategorisinin detaylarını açıkladı

Bu yeni kategori, daha önce izlediğimiz elektrikli araç serilerinde görülmemiş teknik özgürlüğe ve inovasyonlara ev sahipliği yapacak.

Henüz herhangi bir tarih açıklanmamış olsa da, daha önce hiç görülmemiş yenilikleri ve teknik özgürlükleri içerisinde barındıracak. Bunların başında batar gelişimi geliyor.

’Fast-charging’’, yani yarış esnasında araçlar pite girdiğinde onları hızlıca şarj etmek, FIA’nın planladığı konseptte yer alıyor.

Tork dağıtımına, yani her lastiğe giden gücün belirlenmesine, performansın artmasına yardımcı olacağından ötürü izin verildi.

FIA, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu yeni elektrikli GT kategorisinin, motor sporlarındaki elektrikli araçlarda hem performans hem de kullanım alanı açısından yeni standartlar oluşturacağını söyledi.

Bu yeni elektrikli GT kategorisi, aynı performans aralığında bulunacak mevcut GT3 araçlarına dayandırıldı.

Elektrikli GT serisi, viraj çıkışlarındaki çekişte ve sıralama turları temposunda mevut GT3 araçlarından daha hızlı olacak. Yarışlar ise kalıcı yarış pistlerinde yapılacak.

FIA teknik direktörü Xavier Mestelan Pinon, bu yeni serinin otomotiv endüstrisi için de yararlı olmasını istiyor.

Konu hakkında konuşan Pinon, ‘’Otomotiv endüstrisindeki temel sorunlar şunlar: batarya gelişimi, batarya entegrasyonu ve bataryaları hızlı şarj edebilmek.’’

‘’Bu kategori, elektrikli yol araçları geliştirmek isteyen üreticiler için önemli olacak.’’ dedi

FIA başkanı Jean Todt ise FIA’nın motor sporlarını, ‘’sürdürülebilir mobilite için bir laboratuvar’’ olarak kullanmak istediklerini belirtmişti.

Todt bu yeni kategori hakkında şunları söyledi: ‘’Elektrikli GT kategorisinin hayata geçirilmesi bu hedefimize (motor sporlarını ‘’sürdürülebilir mobilite için bir laboratuvar’’ olarak kullanmak) ulaşmamıza yardımcı olacak.’’

‘’Bu kategori, ‘yarıştan-yola’ hareketimiz için de mükemmel bir örnek olacak.’’

Le Mans 24 Saat kazanmış mühendislerden ve FIA GT komisyonun başkanı Leena Gade, üreticilerin teknolojilerini ve inovasyonlarını gösterebilecekleri, elektrikli bir kategoriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve üreticiler tarafından bu kategoriye fazlasıyla ilgi gösterildiğini ekledi.

Üreticiler, Total’in alt şirketlerinden biri olan Saft tarafından geliştirilen ''Lityum-iyon hücreleri'' teknolojisi sayesinde bataryayı istedikleri şekilde düzenleyebilecekler. Saft, aynı zamanda gelecek sezonun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda hayata geçecek Peugeot Le Mans Hypercar kategorisinin de batarya sağlayıcısı.

Saft teknolojisi, 700kw’lık ‘hızlı şarj’ özelliğine sahip ve araçların bataryalarını FIA’ya göre ‘birkaç dakika içinde’ %60’a kadar doldurabiliyor.

Üreticiler, mevcut bir GT3 aracına elektrikli güç ünitesi yerleştirerek ya da tamamen yeni kurallara göre tasarlanmış bir elektrikli araç ile bu kategoride yarışabilecekler.

Pinon, mevcut GT3 araçlarına adapte olabilmenin maliyetleri azaltacağını belirtti.

Maksimum güç limiti 430kw olacak ve araçlar 1490kg ile 1530kg arasında olacaklar. FIA, ağırlık limitini yüksek tutarak ‘pahalı malzemelerin kullanımını’ engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İki veya dört motora izin verilecek ve her motorun enerji kapasitesi 87kWh olacak.

Yeni kategorinin kuralları Aralık ayında tamamlanmıştı. Fakat şimdilik sadece kategoriye ilgi duyan üreticiler ile paylaşıldı.

FIA, bu yeni kurallarla bir seri kurmak istiyor ancak henüz ismi belli değil. Geçen ay yapılan Dünya Motor Sporları Konseyi’nde organizatör bir grup ile anlaşıldığı belirtilmişti ancak Çarşamba günü yayınlanan açıklamada bu grubun gelecek günlerde duyurulacağı söylendi.

Kategori hakkında daha fazla detayın Mayıs’ın başında açıklanması beklenmekte. Bu açıklamada kategorinin takvimi, ismi, formatı ve organizatörlerin ismi gibi bilgilere yer verileceği düşünülüyor.

FIA Electric GT Fotoğraf: FIA