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FIA Başkanlığı için iki aday var

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA Başkanı Jean Todt'un bu yıl sonunda görevini bırakmasının ardından, yeri için iki aday ortaya çıktı.

FIA Başkanlığı için iki aday var

Jean Todt, Max Mosley'nin görevi bırakmasından kısa bir süre sonra bu göreve gelmişti ve o günden bu yana başkanlık yapıyordu.

Ancak Todt, bu yılın sonunda görevinden ayrılacak ve yerini yeni bir isim alacak.

17 Aralık'ta gerçekleştirilecek FIA Genel Kurulu'nda, bu görevde Todt'un yerini alacak isim belirlenecek.

Başkanlık için Mohammed Ben Sulayem ve Graham Stoker çekişiyor. Kurallar uyarınca başkan adayları, seçimlere katılacakları isimleri bugün belirlemek zorundalardı. Bugün itibariyle de bu liste belirlenmiş durumda.

Sulayem'in listesindeki en dikkat çekici isim, Bernie Ecclestone'un eşi Fabiana Ecclestone gibi görünüyor.

Ayrıca listesinde Carmelo Sanz de Barros, Robert Reid, Tim Shearman, Abdullla Al Khalifa, Rodrigo Ferreira Rocha, Daniel Coren, Lun Nien Lee, Anna Nordkvist ve Manuel Avino gibi isimler var.

Stoker'ın listesinde ise Tom Kristensen, Brian Gibbons, Thierry Willemarck, Imad Lahoud, Surinder Thatthi, Dante Pescetto, Carlos Garcia Remohi, Janetta Tan, Zrinki Gregurek ve Hermann Tomczyk yer alıyor.

Stoker daha önce FIA yönetiminde görev aldığı için bu alanda daha fazla deneyime sahip.

 

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