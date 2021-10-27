FIA Başkan adayı ben Sulayem, motor sporları katılımcılarını iki katına çıkarmayı planlıyor

59 yaşındaki isim, motor sporlarında Orta Doğu'nun en önde gelen isimlerinden biri. Sulayem, sürücü olarak eski bir çoklu bölgesel ralli şampiyonu, UAE motor sporları federasyonunun başkanı ve 2008'den beri Dünya Motor Sporları Konseyi'nde FIA Spor Başkan Yardımcısı. Peki neden FIA Başkanlığına aday olmaya karar verdi?

Mohammed Ben Sulayem. Photo by: Ralph Hardwick

Ben Sulayem, "Motor sporları bana çok şey verdi. Hayatımın çoğunu."

"20 yıllık bir sürücü olarak 14 kez galibiyet aldım (Orta Doğu Ralli Şampiyonası), daha sonra kendi evimde motor sporlarının organizatörü oldum. Artık spora ve federasyona, bana verdiklerinin karşılığını vermenin zamanı olduğunu düşünüyorum. Değişiklik yapmak, ileri gitmek, bazı adımlar atmak ve gelişmek için tutkuluyum." dedi.

Ben Sulayem bir süredir FIA başkanlığına aday olmayı planlıyor ve Todt'un üç dönem sonra emekli olması, bir fırsat sunuyor. Sulayem kısa süre önce bildirisini yayınladı ve daha fazla finansal netliğin yanı sıra, dünya çapında spora katılımı artırmayı vaat ediyor.

Mohammed Bin Sulayem with Jean Todt, FIA President. Photo by: Sutton Images

Ben Sulayem'in FIA'yı yönetmek için vizyonu, Todt'un ve seçimde Ben Sulayem'in rakibi olan başkan yardımcısı Graham Stoker'ın vizyonundan önemli bir noktada farklı. Sulayem, Federasyonu yönetmek için bir CEO istihdam edecek. Todt ve ondan önceki Max Mosley yönetiminde, spor ve mobilitenin (karayolu taşımacılığının) her biri bir Genel Sekreter tarafından yönetilirken, Başkan FIA'yı yönetiyordu. Bu yeni vizyon, çok güçlü yeni bir rol yaratacak ve FIA daha çok bir işletme gibi çalışacak.

“Günlük yönetim, başkan için değil.”

“En küçük detayına kadar ben yönetmek istemiyorum. Başkan olmak, liderlik etmek ama günlük işleri, sporu ve mobiliteyi bir araya getirebilecek bir CEO'ya teslim etmek istiyorum."

Sulayem eğer seçilirse, kendisinin ve atanan CEO'sunun, dört yıl içinde dünya çapındaki katılımcı sayısını ikiye katlama vaadini vurguladı.

Ben Sulayem, 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya'nın 11.000 yarış lisanslı katılımcıya sahip olabiliyorsa, her birinin yalnızca yaklaşık 4.000 lisanslı katılımcısı olan Çin ve Hindistan'da büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu savunuyor. Peki bunu nasıl yapacak? FIA'nın düşük maliyetli giriş seviyesi ralli konsepti olan Cross Car örneğini veriyor. Cross Car esasen bir motosiklet motoruyla çalışan bir off-road arabası, tıpkı go-kartların pist yarışlarına açılan bir kapı olması gibi.

Sulayem, "Başlangıç seviyesinde uygun fiyatlı araçlara (ihtiyacınız var) sahip olmanız gerekiyor.”

“Cross Car adında bir şey başlattık ve harikaydı. Bunun geleceğimiz olduğuna inanıyorum. Ancak maliyetlerin 8.000 Euro gibi bir rakam olması gerekiyor, daha fazla değil. Daha sonra bu rakam 25.000 Euro'ya fırladı. Hindistan ve Çin'e bakarsanız, motorları var, neden onları istismar ediyoruz? Planı alıyoruz, içindeki güvenlik düzenlemelerini denetlediğimizden ve uyguladığımızdan emin oluyoruz daha sonra onların kendi yerel şampiyonalarına ve bölgesel şampiyonalarına girmelerine izin veriyoruz. Dört yıl içinde bunu ikiye katlamak için bir hedef koyarsak, ulaşabiliriz."

"Formula 1 ve WRC iyi durumda, çok sağlıklılar. Ancak dünyanın bundan daha fazlasına ihtiyacı var. Yani yerel veya bölgesel seviyeden bahsediyoruz, yerel katılıma ihtiyacınız var, yerel etkinliklere ihtiyacınız var ve bölgesel etkinliklere ihtiyacınız var. Bu ancak uygun maliyette yaparsak olabilir.” dedi.

Ben Sulayem, motor sporlarındaki katılımcıları ikiye katlamanın yanı sıra, bölgesel motor sporları merkezlerinin gücünü artırmak ve Federasyonun mali tarafında daha fazla netliğe sahip olmak istiyor.

"FIA'nın mali tarafı sağlıklı değil, FIA'yı da olumlu bir şekilde tekrar iş hayatına sokmak için finanslara ve kanıtlara bir göz atmak istiyoruz."

“Dünyada ciddiye alınmak istiyorsanız, şeffaf olmak ve hesap verebilmek çok önemli. Yani örneğin FIA hesaplarına bakmak istediğimizde ulaşmak ya da elde etmek çok zordu. Bu nedenle, parçası olduğumuz IOC gibi dünyanın önde gelen Federasyonlarını takip etmemiz gerektiğine inanıyorum, tüm hesaplarının internet sitelerinde listelendiğini göreceksiniz.”

Ben Sulayem'in Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak aday olan arkadaşı, eski dünya ralli şampiyonu yardımcı pilotu Robert Reid. Aday listesinde göze çarpan bir isim de, Bernie Ecclestone'un Güney Amerika bölgesi için spordan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan eşi, Fabiana.

Bernie Ecclestone talks with Mohammed Bin Sulayem. Photo by: Sutton Images

Seçimler 17 Aralık'ta Paris'te yapılacak. Bu spor için önemli bir an olacak çünkü çevresel endişelerden daha fazla çeşitlilik ihtiyacına kadar, motor sporlarının karşılaştığı tüm zorluklarla birlikte önümüzdeki dört yıl, geleceğin rotasını belirlemek için önemli olacak.