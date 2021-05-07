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FIA, 2023'te başlayacak yeni elektrikli GT serisiyle alakalı planlarını açıkladı

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FIA'nın yeni elektrikli GT serisi, geçtiğimiz ay yönetim birimi tarafından açıklanan kurallarla 2023 senesinde başlayacak ve Eurosport serinin tanınmasında önemli rol oynayacak.

FIA, 2023'te başlayacak yeni elektrikli GT serisiyle alakalı planlarını açıkladı

FIA, geçtiğimiz aylarda duyurduğu elektrikli GT serisinin kurallarını açıklamıştı. Şimdi de serinin ismi, zaman çizelgesi ve formatı açıklandı. Bu yeni serinin, reklamlarını ve yayın haklarını ise Discovery Inc. üstlenecek ve Eurosport kanalından yayınlanacak.

Serinin ilk sezonu olacak 2023 sezonunda en az 6 yarış yapılması planlanyor. Yarışlar; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da düzenlenecek.

FIA'nın perşembe günü yayınladığı açıklamada, serinin ikinci senesinin ardından ABD'de de yarışlar düzenlenmesi beklenildiği söyleniyor.

FIA, touring araçları direktörü Marek Nawarecki, hedeflerinin bu seriyi bir FIA Dünya Şampiyonası yapmak olduğunu belirtti.

Nawarecki, ''Bu, açık bir şekilde bu projenin hedefi. Bu seriyi zamanla bir FIA Dünya Şampiyonası'na yükseltmek.'' dedi ve bunun 'hak etmeleri gereken bir statü' olduğunu da ekledi.

FIA Electric GT Championship car

FIA Electric GT Championship car

Photo by: FIA

Serinin iki gün sürecek yarış hafta sonlarında, iki yarış olacak ve takımlar kalıcı yarış pistlerinde yarışacak. Araçlar için belirlenen regülasyonlar, onların benzinle çalışan klasik bir GT3 aracı ile aynı performans aralığında olmasını sağlayacak.

Cumartesi bir sprint yarışı yapılacak ve Pazar günü de pit stoplarda 'hızlı şarj' teknolojisinin kullanılacağı 45 dakikalık yarışlar olacak.

FIA başkanı Jean Todt yeni seri hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Bu konsept sürdürülebilir ve inovatif. Ayrıca, motor sporlarından yol araçlarına teknoloji transferini hedefleyen 'yarıştan yollara' projemizi de somutlaştıracak ve bu seriyi üreticiler ile yol aracı kullanıcıları için önemli bir yere koyacak.''

''Bu yüzden de bu serinin reklamının ve tanıtımının güvenilir ellerde olması gerek.''

''Discovery Grup ve Eurosport Events sayesinde dünya çapındaki motor sporları organizasyonlarının reklamını yapmakta oldukça tecrübeli bir partnerimiz oldu.''

Todt, seriye şimdiden ilgi olduğunu belirtti ancak markaların ismini vermekten kaçındı.

Elektrikli GT serisi, Eurosport tarafından reklamı yapılan; WTCR Touring Car Dünya Kupası, Avrupa Ralli Şampiyonası ve gelecek seneden itibaren yapılmaya başlayacak the eTouring Car Dünya Kupası da bu seriler arasında.

Eurosport'un global spor hakları ve ticaret başkanı Andrew Georgiou, Elektrik GT serisini Discovery'a mükemmel uyduğunu söyledi. Discovery'nin Formula E'de de hisseleri bulunmakta.

FIA Electric GT Championship car

FIA Electric GT Championship car

Photo by: FIA

Eurosport Events'in başındaki isim Francois Riberio, yeni seri hakkında şu ifadeleri kullandı: ''FIA ile 17 senelik bağımızı daha da güçlendirmek büyük bir ayrıcalık.''

''İlk kez, Discovery'nin bütün gücünü Eurosport Events'in arkasında koyacağız. Bu, prömiyer araç üreticilerin isteklerini karşılayacak, güçlü bir seri yaratmamıza izin verecek.''

''FIA ile ortak bir vizyona sahibiz ve böyle gelecek jenerasyonu yansıtan, içinde gelişmiş teknolojileri barındıran bu şampiyona, olağan üstü elektrikli mobiliteyi heyecanlı ve sürdürülebilir yarışlarla ev sahipliği yapacak.''

FIA tarafından yapılan açıklamada, yönetim biriminin ve Eurosport'un seri için bir E-spor bölümü de oluşturarak, yeni jenerasyon motor spor fanlarını seriye çekmek  istediği de belirtiliyor.

FIA'nın açıklamasında ayrıca padokta bir ''tema parkı'' olacağı ve bu parkta taraftarların elektrikli mobilite ile yakından etkileşime geçeceği belirtildi.

FIA ve Discovery, şampiyona için sıfır karbon emisyonu olan yarışlar üretmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için de organizasyonun her adımında yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak.''

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Editör Can Çarpıcı

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