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Ferrari’nin genç yıldızı Alp Aksoy, Padok Club’ta F1 tutkunlarıyla buluşacak

Ferrari Driver Academy’nin yeni pilotu Alp Aksoy, 25 Ekim Pazar günü İstanbul Levent’te bulunan Padok Club’ta düzenlenecek özel etkinlikte motor sporları tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 18:34

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Genç pilot, sim racing mücadelesinin ardından imza seansına katılacak ve Amerika Grand Prix’sini Padok Club’ta takip edecek.

Türk motor sporlarının yükselen yeteneklerinden Alp Aksoy, 25 Ekim Pazar günü İstanbul Levent’teki Padok Club’ın konuğu olacak. Ferrari Driver Academy’ye katılan ve Ferrari ile beş yıllık anlaşmaya imza atan genç pilot, Formula 1 heyecanını motor sporları tutkunlarıyla paylaşacak.

Saat 20.00’de başlayıp 01.00’e kadar sürecek etkinlik, katılımcılara Alp Aksoy ile bir araya gelmenin yanı sıra pist üstünde mücadele etme fırsatı da sunacak.

Alp Aksoy ile sim racing mücadelesi

Gecenin öne çıkan etkinliklerinden biri, 21.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sim racing mücadelesi olacak. Katılımcılar, Padok Club’ın profesyonel yarış simülatörlerinde Alp Aksoy ile aynı pistte yarışarak genç pilotun karşısında hünerlerini sergileme şansı yakalayacak.

Sim racing etkinliğinin ardından 22.00-22.30 saatleri arasında imza seansı düzenlenecek. Motor sporları tutkunları, Alp Aksoy ile tanışabilecek ve kendileri için hazırlanan özel posterleri ile Pirelli podyum şapkalarını imzalatabilecek.

Amerika GP heyecanı dev ekranlarda yaşanacak

Gecenin finalinde ise gözler Formula 1’in Amerika Grand Prix’sine çevrilecek. Saat 23.00’te başlayacak Watch Party kapsamında katılımcılar, Austin’deki yarışı Alp Aksoy ve diğer F1 tutkunlarıyla birlikte dev ekranlardan takip edecek.

İstanbul Levent’teki Padok Club’ta düzenlenecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Ancak kontenjanın sınırlı olması nedeniyle önceden rezervasyon yapılması gerekiyor.

Rezarvasyon için bu linki kullanabilirsiniz.

Etkinlik programı

20.00-01.00: Etkinlik

Etkinlik ⁠ 21.00-22.00: Alp Aksoy ile Sim Racing Challenge

Alp Aksoy ile Sim Racing Challenge ⁠22.00-22.30: Alp Aksoy imza seansı

Alp Aksoy imza seansı ⁠23.00-01.00: Amerika Grand Prix Watch Party

Tarih: 25 Ekim Pazar

Yer: Padok Club, Levent, İstanbul

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- Motorsport.com Ekibi

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