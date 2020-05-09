Ferrari yeniden üretime başladı, F1 fabrikası önümüzdeki hafta açılıyor

Maranello ve Modena'daki Ferrari fabrikaları, COVID-19 pandemisinin yavaş yavaş etkisini yitirmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı.

Şirket bir anda eski kapasitesine dönmedi ancak üretim yavaş yavaşladı. İşlerin askıya alınmasından yedi hafta sonra üretimi tamamlanan ilk Ferrari, siyah/gri renklere sahip olan bir Ferrari Monza SP2'di.

Sonraki günlerde 812 GTS ve F8 Tributo model araçların üretimi de gerçekleşti.

Üç model şimdi Amerika, Avustralya ve Almanya'daki yeni sahiplerine teslim edilecek şekilde hazır.

Ferrari'nin Formula 1 fabrikası da yakında tekrar açılacak. FIA tarafından uygulanan zorunlu fabrika kapatma süresinin dolmasını bekleyen Ferrari, 13 Mayıs Çarşamba günü itibariyle güç ünitesi fabrikasını tekrar açacak.

Takım, şasi fabrikasını ise 20 Mayıs'ta tekrar çalıştıracak.

Ancak fabrikalar açılsa bile işlerin hemen normale dönmesi beklenmiyor. Tüm sistemlerin tekrar başlatılması ve testler için gerekli malzemelerin en başından hazırlanması gerekiyor.

Ferrari hem yol otomobili hem de Formula 1 fabrikası için oldukça üst düzey sağlık tedbirleri aldı.