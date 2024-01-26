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Ferrari, yat yarışları dünyasına giriyor

Ferrari, teknolojisini yatçılık dünyasında kullanma konusunda Formula 1'deki rakipleri Mercedes ve Red Bull'a katıldı.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Giovanni Soldini

Şirket, Ferrari adı altında tek bir tekne tasarlamak ve inşa etmek için deneyimli İtalyan yat yarışçısı Giovanni Soldini ile işbirliği yaptı.

Takıma Maranello'daki otomobil departmanından gelen bir yardım söz konusu olurken F1'deki diğer rakiplerinin aksine F1 operasyonundan herhangi bir yardım alınmayacak.

Red Bull ve Mercedes, uygulamalı bilim projeleri çatısı altında America's Cup programlarına teknoloji katkısında bulunuyor.

Özünde bu projelerin amacı hem F1 teknolojisini sergilemek hem de takımlar operasyonel personel sayılarını azaltmaya çalışırken grand prix yarışlarının bütçe sınırı kapsamı dışında kalan çalışanlar için iş bulmaktır.

FIA geçen yıl TD45 adlı teknik bir yönerge yayınlayarak bu tür projelerin potansiyel suiistimalini engellemiş ve başka bir yerde yapılan çalışmalardan F1 takımına hiçbir IP'nin geri akmamasını sağlamıştı.

Ferrari, projesinin ihtiyaç fazlası olabilecek F1 çalışanları için bir yuva bulmakla ilgili olmadığını ve yol otomobili bölümünden bazı personelin dahil olacağını, ancak yeni işe alımların da olacağını açıkladı.

Ferrari, "konsept ve mühendislikten ürünün ortaya çıkışına kadar olan süreç boyunca en son teknolojiler kullanılacak." 

"Denizde maksimum performans arayışının, Ferrari'nin geleneğine uygun olarak, spor otomobillerinin evriminde önemli bir uyarıcı olacak sürdürülebilirlik için yenilikler ve somut çözümler üretilecek."

The Ferrari logo

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

The Ferrari logo

Ferrari, araçla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi veya hangi yarışmalarda yarışacağını net olarak açıklamadı.

Maserati ile 11 yıllık ortaklığını yeni bitiren Soldini, transatlantik etkinliklerde yarışması ve rekorlar kırmasıyla tanınan bir dayanıklılık yarışı uzmanı.

Ferrari başkanı John Elkaan, "Yarış ruhumuzu genişletecek heyecan verici bir yolculuğa çıkmak üzereyiz."

"Yenilikçi kapasitemiz ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzle motive ettiğimiz bu yeni rekabetle mevcut sınırların ötesine geçeceğiz."

"Tecrübe, kararlılık ve takım ruhu açısından olağanüstü olan Giovanni'ye güvenebildiğimiz için mutluyuz." dedi.

Soldini ise şunları söyledi, "Farklı dünyaları ve en üst düzey becerileri bir araya getiren inanılmaz bir teknolojik potansiyele sahip önemli ve son teknoloji bir proje üzerinde çalışıyoruz."

"Çevremize saygılı yenilikçi çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesinde olağanüstü bir ekiple çalışmak gerçekten eşsiz bir deneyim."

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