Ferrari, Ukraynalılarla dayanışma için 1 milyon euro bağışladı

Kısa bir süre önce Stellantis ve Nissan'ın, Ukrayna için çeşitli yardım fonları oluşturduğunu ve ilgili dernekler ile iletişim içerisinde olduğu belirtilmişti. Şimdi ise hem Lamborghini hem de Ferrari, Ukrayna için yardım planı oluşturduğunu açıkladı.

Lamborghini, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren BM Mülteci Yardımı'na bir bağışta bulunmaya hazırlandığını söyledi. Otomobil üreticisi ayrıca Rusya ile olan ticari faaliyetlerini de askıya alacağını belirtti.

Ferrari de benzer bir hamle yaptı. İtalyan spor otomobil devi, ihtiyacı olan Ukraynalıları desteklemek ve parayı uluslararası insani yardım projelerine yönlendirmek amacıyla 1 milyon euro bağışlayacağını açıkladı.

Otomobil üreticisi ayrıca İtalyan bölgesinde mültecileri kabul etmek için yerel girişimlere yatırım yaparken, şirketin yakınlarına yerleşen mültecilere yardım etmek adına Maranello, Fiorano ve Formigine Çernobil Derneği'ne de yardım gönderecek.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, şirketin etkilenen Ukraynalıların yanında durduklarını belirterek, "Diyaloğa hızlı bir dönüş bekliyor ve barışçıl bir çözüm umuyoruz. Etkilenen herkesin acılarına kayıtsız kalamayız. Düşüncelerimiz ve desteğimiz onlar ile birlikte.” ifadelerini kullandı.