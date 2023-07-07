Ferrari tarihini anlatan fotoğraf kitabı piyasaya sürüldü

Sezonun en önemli yarışlarından olan Britanya GP'si için sahada bulunan Domenicali, son dönemin en önemli projelerinden biri hakkında konuştu: Ferrari'nin geçmişine odaklanan fotoğraf kitabı Inside and Outside.

Takımın geçmişine ve bugününe ayna tutan kitapta F1 tarihinin en büyük fotoğrafçılarından Ercole Colombo ve Rainer Schlegelmilch'in çalışmaları yer almakta.

Domenicali, "Ferrari'ye Ercole ve Rainer'i tanıyarak geldim çünkü onlar taraftarlar için en iyi fotoğrafları ve en iyi yarış anlarını yakalayan kişilerdi."

"Onları tanımadan, hatta F1'deki profesyonel deneyimim başlamadan önce dahi F1'i onların gözünden izliyordum.

"Kendileri en doğru anları, bir resme bakarak da hissedebileceğiniz gerilimle yakalayabildikleri için F1 dünyasında çok önemli insanlar haline geldiler."

"Onların rolü çok önemli, çünkü artık sosyal medyaya sahip olduğumuzu, F1 hakkında konuşmanın pek çok farklı dijital yolu olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla bu ikilinin çalışmaları, yeni nesil taraftarların sporumuzun tarihini daha iyi anlamaları için hayati bir role sahip." dedi.

Ferrari: Inside and Outside, Colombo ve Schlegelmilch'in ilk kez birlikte çalışmasını temsil ediyor.

Colombo daha çok içeriden diyebileceğimiz bir isim; ağ kurma becerileri kamera kullanma becerileriyle yarışan bir adam. Öyle ki, Enzo Ferrari onu fotoğrafçısı olarak seçmiş ve sahne arkası anları yakalamasını istemiştir.

Schlegelmilch ise dışarıdan biri, bir görüntüde hız izlenimini yakalamaya yönelik tekniklere öncülük eden bir gözlemci.

İkilinin çalışmaları, F1'in 1950'de başlamasından bu yana tüm GP'lerin kesintisiz tarihini içeren 26 milyon görüntü ile dünyanın en büyük arşivi olan Motorsport Images kütüphanesinin merkezinde yer alıyor.

İçerisi ve dışarısı teması, James Allen'ın editörlüğünü yaptığı kitabın metnine de yansıyor ve hayranların Ferrari'yi dışarıdan algılaması ile Enzo Ferrari'den bu yana takımın bazı liderlerinin yaşadıkları arasındaki zıtlığı vurguluyor: Mauro Forghieri, Luca di Montezemolo, Jean Todt ve Domenicali. Enzo'nun oğlu Piero Ferrari ile birlikte her biri kitaba bir bölümle katkıda bulunmuştur.

Standart perakende satış kitabının yanı sıra, kitabın ince kumaşla ciltlenmiş ve kılıflanmış sınırlı sayıda bir versiyonu da piyasaya sürüldü. Kitaplar numaralandırılmış ve her iki fotoğrafçı tarafından imzalanmıştır. Sadece 150 adet basılan bu kitapların 75'inde iki özel baskı da yer alıyor.