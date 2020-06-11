Ferrari, Sürücü Akademisi'ne kadın pilotlar bulmak için FIA ile ortaklık kurdu

İtalyan marka, FIA’nın 12 ve 15 yaşları arasındaki kadın sürücülere yardımcı olmak için başlatılan yeni Girls on Track Rising Stars Programı’na destek olacak.

Dört yıllık anlaşmanın bir parçası olarak Ferrari, FIA'ya seçim sürecinde yardımcı olacak ve 2021'de Formula 4 Şampiyonasına katılması için en iyi adayı seçecek. Ertesi yıl ikinci bir sürücü daha seçilecek.

Bu, Ferrari'nin önümüzdeki iki yıl içinde genç sürücü ekibinde iki kadın sürücü yer alabileceği anlamına geliyor.

Ferrari takımı müdürü Mattia Binotto şunları söyledi: “Gençlerin motor sporları dünyasındaki gelişimine yardımcı olmanın değerinin farkındayız."

“Ferrari Sürücü Akademisi, sadece on yıl boyunca en iyi sürücüleri seçmekle kalmayıp aynı zamanda kültürel, teknik ve etik eğitimleri üzerinde de çalışıyor."

“Bunu aklımızda tutarak, faaliyet alanımızı motor sporlaına girmek isteyen genç kadın sürücüleri de kapsayacak şekilde genişletmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini hissettik. Katılımlarının önünde gerçek bir engel olmamasına rağmen, kadınların bu alanda ilerlemesinin daha zor olduğunun farkındayız."

Ferrari, Sürücü Akademisi'ni 2009 yılında kurdu ve şu anda kendileriyle yarışan Charles Leclerc de dahil olmak üzere toplam 19 sürücüye yardım etti.