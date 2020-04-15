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GENEL / Basın bülteni

Ferrari, Motorsport.tv ile yeni bir anlaşmaya imza attı

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Ferrari, Motorsport.tv ile yeni bir anlaşmaya imza attı
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Nis 2020 14:30

Şahlanan At'ın Motorsport.tv'deki yeni kanalı, İtalyan üreticinin motor sporları ve otomotiv dünyasındaki aktivitelerini ekrana getirecek.

Londra, Britanya – 15 Nisan 2020: Motorsport Network, milyonlarca motor sporları ve otomotive hayranının buluştuğu bir dijital platform oldu. Bugün itibariyle ise Ferrari SpA, Motorsport.tv platformunda yeni bir kanal açmak için Motorsport Network ile yeni bir birlikteliğe adım attığını açıkladı. 

Ferrari kanalı, Şahlanan At'ın tüm taraftarları için bir hazine niteliğinde olacak ve taraftarlara pek çok yarış aktivitesi hizmetini sunacak. 

Bu hizmetin içinde Competizioni GT, F1 Clienti, XX Programları ve Ferrari Challenge (Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Birleşik Krallık serileri) yarışlarının yayınları ile beraber pek çok yol otomobilinin video içerikleri de bulunuyor. Aynı zamanda Ferrari'nin WEC, Le Mans 24 Saat ve Blancpain GT serilerindeki katılımları da bu kanalda yayınlanacak. 

Kanalda canlı yayınlar, yarış tekrarları, yarış özetleri, resmi sunumlar ve pek çok sayıda içerik de bulunacak.

Bu içeriklerin içinde - Motorsport Network'te bulunan, Yarış ve Otomotiv alanındaki medya platformlarını temsil eden Colombo arşivi gibi - en geniş Ferrari fotoğraf arşivleri olan Canossa ve Amalgam, Ferrari'nin en geniş çevrimiçi mesajlaşma grubu olan Ferrari Chat de bulunacak. Ferrari kanalı ile ilgili en büyük amaç kanalı, Motorsport TV'nin yüksek bağlılığa sahip komünitesinin merkezine yerleştirmek olacak. 

Ferrari channel announcement

Ferrari channel announcement

Ferrari channel announcement

Ferrari channel announcement

 

Motorsport.tv, Motorsport Network'ün her yerden izleme olacağına sahip platformu olarak kullanıcılara hizmet sunuyor. Site, yılda 1.000'den fazla canlı yayın, yarış özeti, program ve belgesel ile hizmet veriyor. 125 uluslararası ve bölgesel seriden canlı yayın yapan Motorsport.tv, aynı zamanda Le Mans 24 Saat yarışının derin bir arşivine sahip.

Motorsport.tv'yi her an, her yerde, pek çok yayın servisinde izleyebilirsiniz: çevrimiçi, iOS, Android,  Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, vb.

Ferrari'nin Komünikasyon Şef Yöneticisi Jane Reeve şunları söyledi: "İçeriklerin büyük bir önem taşıdığı bir dünyada Motorsport Network, Ferrari'nin hikayesini anlatmamız için çok iyi bir zamanda yardımımıza koştu. Yaşanan hikaye her zaman anlatılan hikayenin zıttıdır, çünkü Ferrari'nin dahil olduğu tüm organizasyonlarda, pek çok duygunun ve hissiyatın aynı anda yaşandığını görebilirsiniz. Ferrari'nin ne olduğunu daha büyük bir kitleye duyurmamız için bizimle çalışan Motorsport Network'e teşekkürlerimizi sunarız."

Motorsport Network Başkanı James Allen ise şunları söyledi: "Bugün, Ferrari ile yaptığımız bu anlaşmayı açıkladığımız için çok gururluyuz. Bu efsanevi markanın tüm hayranları için  bir kanal oluşturmayı ve izleyicilere en iyi şekilde hizmet etmek için diğer platformlarımızla beraber çalışacak olmayı dört gözle bekliyoruz. ”

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