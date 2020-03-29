Ferrari, Modena'daki hastalar için özel bir ambulans bağışladı

İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükselmişti.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün başında yer alan Angelo Borrelli, "Şu ana kadar alınmış önlemler olmasa, bugün hastanelerde çok daha büyük güçlükler yaşıyor olurduk." demişti.

Şimdi İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, Modena'daki sağlık hizmetlerine yardımını olabilmek adına, özel olarak donatılmış bir ambulans hediye etti.

İtalyan doktorlar, şu noktada uzun saatler boyunca baskı altında çalışıyorlar ve özel olarak hazırlanan bu yeni ambulans, hem hasta hem de sağlık çalışanlarının güvenli şekilde taşınmasını sağlayan bir biyo-muhafaza odası ile donatıldı.

27 Mart'ta teslim edilen ambulans, şüpheli Coronavirüs hastalarına yönelik müdahaleler için kullanılacak. Fakat il dışındaki Coronavirüs hastaların acil transferleri için de kullanılabilecek.

Bu ambulansı tüm ekibi adına kullanacak olan USL şirketi, Ferrari yönetimi ve çalışanlarına bu zor dönemde çok ihtiyaç duydukları yardım için teşekkür etti.