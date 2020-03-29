Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Son dakika

Ferrari, Modena'daki hastalar için özel bir ambulans bağışladı

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Modena'daki hastalar için özel bir ambulans bağışladı
Ekleyen:
, Editör
29 Mar 2020 09:18

Ferrari, Coronavirüs nedeniyle zor günlerden geçen hastalar için özel bir ambulans hazırladı.

İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükselmişti.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün başında yer alan Angelo Borrelli, "Şu ana kadar alınmış önlemler olmasa, bugün hastanelerde çok daha büyük güçlükler yaşıyor olurduk." demişti.

Şimdi İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, Modena'daki sağlık hizmetlerine yardımını olabilmek adına, özel olarak donatılmış bir ambulans hediye etti.

İtalyan doktorlar, şu noktada uzun saatler boyunca baskı altında çalışıyorlar ve özel olarak hazırlanan bu yeni ambulans, hem hasta hem de sağlık çalışanlarının güvenli şekilde taşınmasını sağlayan bir biyo-muhafaza odası ile donatıldı.

27 Mart'ta teslim edilen ambulans, şüpheli Coronavirüs hastalarına yönelik müdahaleler için kullanılacak. Fakat il dışındaki Coronavirüs hastaların acil transferleri için de kullanılabilecek.

Bu ambulansı tüm ekibi adına kullanacak olan USL şirketi, Ferrari yönetimi ve çalışanlarına bu zor dönemde çok ihtiyaç duydukları yardım için teşekkür etti.

 
Sonraki haber
Motorsport.tv, heyecanlı yarışlar izleme şeklini nasıl değiştiriyor?

Önceki haber

Motorsport.tv, heyecanlı yarışlar izleme şeklini nasıl değiştiriyor?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kemal Şengül

GENEL Sıradaki seans

Australian club racing güncellemesi

20 Mar - 20 Mar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

1s
2
Formula 1

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

2s
3
Formula 1

Formula 1'de motor değişikliklerinin tavan yaptığı dönem

4
Formula 1

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"

35dk
5
Formula 1

F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor

Son Videolar

Motorsport Heroes: Mika Hakkinen'in en kara günü 01:45
GENEL

Motorsport Heroes: Mika Hakkinen'in en kara günü

Motorsport Heroes: Şampiyonlar 02:37
GENEL

Motorsport Heroes: Şampiyonlar

Motorsport.tv'nin hızlı yükselişi 08:51
GENEL

Motorsport.tv'nin hızlı yükselişi

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Sonra neler oldu? 11:29
GENEL

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Sonra neler oldu?

Charles Leclerc, 2020 Autosport International etkinliğine katılacak 00:28
GENEL

Charles Leclerc, 2020 Autosport International etkinliğine katılacak

Son Haberler

Ferrari, Modena'daki hastalar için özel bir ambulans bağışladı
Genl

Ferrari, Modena'daki hastalar için özel bir ambulans bağışladı

Motorsport.tv, heyecanlı yarışlar izleme şeklini nasıl değiştiriyor?
Genl

Motorsport.tv, heyecanlı yarışlar izleme şeklini nasıl değiştiriyor?

İngiltere tüm motor sporları aktivitelerini durdurdu
Genl

İngiltere tüm motor sporları aktivitelerini durdurdu

F1 2019 oyun çekilişinin kazananları belli oldu
Genl

F1 2019 oyun çekilişinin kazananları belli oldu

Todt: "Virüsle mücadele etmek istiyorsak çalışma yöntemimizi değiştirmemiz lazım"
Genl

Todt: "Virüsle mücadele etmek istiyorsak çalışma yöntemimizi değiştirmemiz lazım"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.