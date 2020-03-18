F1 2019 oyun çekilişinin kazananları belli oldu
Motorsport.com Türkiye Youtube hesabı üzerinden yapmış olduğumuz çekilişin sonuçları belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com Türkiye Youtube kanalımızda bir çekiliş duyurusu yapmıştık. Çekilişe katılmak için öncelikle Instagram üzerinde Fanboxtr hesabını takip etmeniz, ardından çekiliş videosuna Instagram kullanıcı adınızla birlikte "kazandım" yazmanız gerekiyordu.
Dün gece 00:00 itibariyle çekilişimiz sonuçlandı. Steam üzerinden vereceğimiz 3 adet Codemasters F1 2019 oyunu çekilişine 350'nin üzerine katılım oldu.
Simpliers sitesi üzerinden çekilişi gerçekleştirdik. Çekiliş sonucunda kazanan isimler Yasin Demirtaş (yasindemirtas85), Arda Febrix (Arda_febrix) ve Kerem Islakoğlu (Karamio_04) oldular.
Yedek talihliler ise sırasıyla Halis Mehmet Çevik, Ekin Akgün ve Ömer Öz oldular.
Kazanan takipçilerimizi tebrik ediyoruz.
Sizlerde zaman zaman düzenleyeceğimiz çekilişler için Motorsport.com Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Abdullah Çelik
F1 2019 oyun çekilişinin kazananları belli oldu
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