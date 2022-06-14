ETCR Hungaroring'de geçiş festivali

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ETCR'de, pilotlar, sıralama turlarında 500Kw güce sahip oluyorlar. Çeyrek final, yarı final ve final yarışlarında ise 300Kw'lık güç ile yarışılıyor. Ancak "Power Up" adındaki uygulama sayesinde pilotlar, kısa bir süreliğine 450Kw güce çıkabiliyorlar.

"Power Up" tuşuna basıldığında, çeyrek final yarışında 40 saniyelik; yarı final ve final yarışlarında ise 20 saniyelik bir güç artışı yaşanıyor ve bu süre zarflarında, pilotlar 450Kw'lık güce sahip oluyorlar.

Bu tuşun kullanımı strateji için çok önemli çünkü bu tuş, F1'deki DRS'nin aksine, sadece atak yapmak için değil aynı zamanda savunma yapmak için de kullanılıyor. Pist kenarındaki mühendisler ise pilotlarına bu tuşu ne zaman kullanabilecekleri ve rakiplerinin "Power Up" haklarını henüz kullanıp kullanmadığı hakkında bilgi veriyorlar.

Geçtiğimiz hafta sonu Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışlarda, pilotların "Power Up" tuşunu kullanma konusunda daha da ustalaştığını gördük. Pilotlar, bazen son virajlara kadar "Power Up" tuşunu kullanmıyorlar ve rakiplerini son anda şaşırtmak istiyorlar.

Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

Mattias Ekström ve Jordi Gene'nin geçişleri, geçtiğimiz hafta sonu gördüğümüz güzel geçişlere örnek olarak gösterilebilir. Ekström, Mikel Azcona'yı acımasız bir atakla arkasında geride bıraktı. Son şampiyon Esktröm, Hyundai pilotu Azcona'ya kapıyı kapatma şansı vermedi ve bütün pisti kullanarak geçişi tamamlamayı başardı.

Diğer CUPRA pilotu Gene ise yarışın son virajında aracını içeri atarak, Kevin Ceccon'un Hyundai'si ile duvar arasında giderek virajı aldı ve sırayı kazandı. Geçilen isim olan Ceccon, "Power Up" hakkını yarışın önceki bölümlerinde kullanmıştı ve bu tuşu, Gene'in atağını savunmak için kullanamadı.

Adrien Tambay'in "Hafta Sonunun Kralı" olduğu final yarışlarında da pist üstünde aksiyon çoktu. Luca Filippi ile Jean-Karl Vernay arasında kaza yaşandı ve Vernay, yarışa devam edemedi.

Tambay iyi bir startla öndeydi, gridin orta sıralarında ise herkes ikinci sıra için mücadele etti. Tom Blomqvist, yarışın ilk bölümlerinde önündeki pilotların mücadele etmesini ve "Power Up" haklarını kullanmalarını izledi. Blomqvist, önündeki pilotların mücadele etmesinin ardından y"Power Up" tuşunu kullanarak ikinci sıra mücadelesini kazandı.

Blomqvist'in bu stratejisi, bu tip yarışlarda iyi bir stratejinin ne kadar önemli olduğunun farklı bir örneği.

Mattias Ekström, Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

2022 ETCR sezonu, 17-19 Haziran tarihlerinde Madrid'de yer alan Jarama Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek. Yeni elektrikli dünya şampiyonası ETCR'nin, bu hafta sonu da heyecan verici yarışlar izletmesini bekliyoruz.