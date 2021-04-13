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GENEL / Haberler

Eski Toro Rosso F1 pilotu Alguersuari, karting ile yarışlara dönmeyi planlıyor

Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Eski Toro Rosso Formula 1 pilotu Jaime Alguersuari, 25 yaşında emekli olduğu motor sporlarına, dünya karting şampiyonasının KZ sınıfıyla birlikte geri dönmeyi planlıyor.

Eski Toro Rosso F1 pilotu Alguersuari, karting ile yarışlara dönmeyi planlıyor

Red Bull'un genç sürücü programının yetiştirdiği Jaime Alguersuari ve Sebastien Buemi ikilisi, 2011 yılının ardından Daniel Ricciardo ve Jean Eric Vergne'e yer açmak için, Toro Rosso takımından gönderilmişti. Sonrasında Pirelli'nin F1 test pilotluğunu yapan Alguersuari, ardından Formula E'de kısa bir süreliğine Virgin Racing'le yarışıp, motor sporlarından emekli oldu.

İspanyol sürücü şu an Squire adı altında profesyonel müzisyenlik yapıyor, fakat COVID-19 salgını nedeniyle konser ya da benzeri şeyler veremediği için, boş zamanını doldurmak için karting testleri gerçekleştiriyor.

Varennes sur Allier'de düzenlenen ve Max Verstappen/Charles Leclerc'in 1-2 oldukları 2013 KZ dünya şampiyonası finalini dokuzuncu bitiren 2008 Britanya Formula 3 şampiyonu Alguersuari, Eylül ayında Kristianstad'da düzenlenecek bu yılki dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Autosport'a konuşan 30 yaşındaki sürücü, "Şu anda 20 yaşındaki haline  kıyasla çok daha farklı bir yarış görüşüne sahip olduğunu" ve geri dönüşü sayesinde "gerçek anlamda kapanmamış duygusal dönemin kapanmasını" umut ettiğini söyledi.

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR5 Ferrari, 11th position, leads Sebastien Buemi, Toro Rosso STR5 Ferrari, 13th position, F1 Interlagos 2010

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR5 Ferrari, 11th position, leads Sebastien Buemi, Toro Rosso STR5 Ferrari, 13th position, F1 Interlagos 2010

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Karting araçlarını test ediyorum ve çok uzun zamandır hissetmediğim şeyler hissediyorum."

"Yarışmaya başladığım zaman, kaskın içinde gülümsüyordum ve sadece saf tutkum için sürüş yapıyordum."

"Şimdi bir kartinge döndüğümde, aynı hisleri tekrar yaşıyorum ve 'Neden rekabetçi olduğum ve hayatıma ilham vermesini istediğim bir pozisyona geri dönmeyeyim?' diye düşünüyorum."

"Formula 1'den ayrıldıktan sonra çok zorlandım. Emekli olduktan sonra, yarışlarla ilgili tek kelime bile duymak istemedim. Olanları kabul etmek benim için zor olduğu için Formula 1 yarışlarını seyretmedim..."

"Fakat şimdi bütün bunları atlattım. Zaman her şeyi kolaylaştırıyor."

Alguersuari, şu anda eğlenmek dışında belirli bir hedefi olmadığını vurulurken, işleri daha ciddi bir seviyeye taşıyabilmek için, önce rekabetçi olması gerektiğini söyledi.

Yine de, içinde hızlı olabileceğini hissettiğini ekledi.

"Beklediğim seviyede değilsem, yani dünyanın en iyi karting sürücüleri arasında ilk 10'da yer almıyorsam, doğru dürüst bir geri dönüş yapamam."

"Sürüşümü mükemmelleştirmemi sağlayan hıza sahip olduğumu görüyorum ve bu hisleri taşıyorum."

"İçimde o his olmasaydı, buna kalkışmazdım bile."

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Seri GENEL
Pilotlar Jaime Alguersuari

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