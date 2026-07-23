Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Vefat Duyuruları
GENEL

Eski Formula 3 pilotu Zdeněk Chovanec 21 yaşında hayatını kaybetti

2021 ve 2022 yıllarında Formula 3'te Zdeněk Chovanec, 21 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haber F3 ve FIA tarafından resmi olarak duyurulurken, ölüm nedeni açıklanmadı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
z

Zdeněk Chovanec

FIA Formula 3 tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: "2021 ve 2022 yıllarında şampiyonamızda yarışan Zdeněk Chovanec’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."

“Düşüncelerimiz, Zdeněk’in ailesi, dostları ve kendisini tanıma ayrıcalığına erişmiş herkesle birliktedir.”

 

FIA da yayımladığı mesajla üzüntüsünü dile getirerek genç pilotun ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu: "FIA, 2021-2022 yıllarında FIA Formula 3 Şampiyonası'nda mücadele eden Zdeněk Chovanec’in vefatından derin üzüntü duymaktadır.”

“En içten taziyelerimizi ve dualarımızı Zdeněk’in ailesine ve yakınlarına iletiyoruz."

 

2004 yılında Venezuela'da dünyaya gelen ve Portekiz lisansıyla yarışan Chovanec, 2021 ve 2022 sezonlarında F3 şampiyonasında Charouz Racing System takımı adına direksiyona geçmişti.

Formula 3'e yükselmeden önce Euroformula Open, İtalya F4 ve BAE F4 şampiyonalarında mücadele eden Chovanec, 2024 yılının sonlarında "kişisel nedenler" gerekçesiyle yarış kariyerine ara vermişti.

Genç pilot son olarak ARCA Menards Serisi kapsamında Daytona'da Fast Track Racing takımıyla özel bir teste katılmıştı.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber AAIMC'nin Brono ayağında meydana gelen kazada iki sürücü hayatını kaybetti

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Ferrari’den Macaristan GP öncesi “kağıt üzerindeki" favorilik iddialarına yanıt

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Ferrari’den Macaristan GP öncesi “kağıt üzerindeki" favorilik iddialarına yanıt

Verstappen, Red Bull’daki ayrılıklar hakkında: “İnsanlar gelir ve gider”

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Verstappen, Red Bull’daki ayrılıklar hakkında: “İnsanlar gelir ve gider”

Wolff: “Kendi yarattığımız sorunlar yüzünden puanlar kaybettik”

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Wolff: “Kendi yarattığımız sorunlar yüzünden puanlar kaybettik”

Son Haberler

Eski Formula 3 pilotu Zdeněk Chovanec 21 yaşında hayatını kaybetti

GENEL
Genl GENEL
Eski Formula 3 pilotu Zdeněk Chovanec 21 yaşında hayatını kaybetti

Ferrari’den Macaristan GP öncesi “kağıt üzerindeki" favorilik iddialarına yanıt

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Ferrari’den Macaristan GP öncesi “kağıt üzerindeki" favorilik iddialarına yanıt

Verstappen, Red Bull’daki ayrılıklar hakkında: “İnsanlar gelir ve gider”

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen, Red Bull’daki ayrılıklar hakkında: “İnsanlar gelir ve gider”

Wolff: “Kendi yarattığımız sorunlar yüzünden puanlar kaybettik”

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Wolff: “Kendi yarattığımız sorunlar yüzünden puanlar kaybettik”