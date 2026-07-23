Eski Formula 3 pilotu Zdeněk Chovanec 21 yaşında hayatını kaybetti
2021 ve 2022 yıllarında Formula 3'te Zdeněk Chovanec, 21 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haber F3 ve FIA tarafından resmi olarak duyurulurken, ölüm nedeni açıklanmadı.
Zdeněk Chovanec
FIA Formula 3 tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: "2021 ve 2022 yıllarında şampiyonamızda yarışan Zdeněk Chovanec’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."
“Düşüncelerimiz, Zdeněk’in ailesi, dostları ve kendisini tanıma ayrıcalığına erişmiş herkesle birliktedir.”
FIA da yayımladığı mesajla üzüntüsünü dile getirerek genç pilotun ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu: "FIA, 2021-2022 yıllarında FIA Formula 3 Şampiyonası'nda mücadele eden Zdeněk Chovanec’in vefatından derin üzüntü duymaktadır.”
“En içten taziyelerimizi ve dualarımızı Zdeněk’in ailesine ve yakınlarına iletiyoruz."
2004 yılında Venezuela'da dünyaya gelen ve Portekiz lisansıyla yarışan Chovanec, 2021 ve 2022 sezonlarında F3 şampiyonasında Charouz Racing System takımı adına direksiyona geçmişti.
Formula 3'e yükselmeden önce Euroformula Open, İtalya F4 ve BAE F4 şampiyonalarında mücadele eden Chovanec, 2024 yılının sonlarında "kişisel nedenler" gerekçesiyle yarış kariyerine ara vermişti.
Genç pilot son olarak ARCA Menards Serisi kapsamında Daytona'da Fast Track Racing takımıyla özel bir teste katılmıştı.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Eski Formula 3 pilotu Zdeněk Chovanec 21 yaşında hayatını kaybetti
Ferrari’den Macaristan GP öncesi “kağıt üzerindeki" favorilik iddialarına yanıt
Verstappen, Red Bull’daki ayrılıklar hakkında: “İnsanlar gelir ve gider”
Wolff: “Kendi yarattığımız sorunlar yüzünden puanlar kaybettik”
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar