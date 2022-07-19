Elektrikli Cupra, drag yarışında sürpriz yapabilecek mi?
İçten yanmalı motorla çalışan bir GT aracı ile elektrikli bir otomobil arasındaki drag yarışında sizce hangi taraf galip gelecek? Sonucu görmek için bu videoyu izlemeniz yeterli.
Araçların ses eksikliği çektiğini düşünen ve elektrikli yarışları benimseme konusunda isteksiz oldukları görülen birçok motor sporları hayranı, FIA ETCR - eTouring Otomobil Dünya Kupası'nın mevcut durumundan memnun değil.
Geleneksel olarak, araba yarışları her zaman yüksek devirli motorların sesi ve havadaki benzersiz benzin kokusu ile karakterize edilmiştir. Ama zaman değişiyor ve teknolojiler gelişiyor, dolayısıyla tüketicilerin zihniyeti, yarışa, arabalara ve hıza olan tutkumuzun tehdit altında kalmasına izin vermemek için daha sürdürülebilir bir şekilde evrilmeli.
Elektrikli bir araba yarışıyla ilk karşılaşmanız sizi biraz şaşırtabilir. Evet, belki motor gürültüsü yok, ancak arabaların oldukça acımasız şekilde hızlanması, en sevdiğiniz sesin eksikliğinin affedilebileceği anlamına geliyor. Bunlar, piller, özerklik, ağırlık ve dinamik davranışta yıllarca süren yeniliklerle, evrim döngüsünün başlangıcına yakın olan otomobillerdir.
2021'de ilk FIA ETCR unvanını kazanan eRacer'ın geliştiricileri olan Cupra gibi kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten markalarla, gelecekteki elektrikli yarışlarda çok daha fazla sürprizle karşılaşacağımız kesin.
İster yarış için, ister yol kullanımı için yapılandırılmış olsun, bir elektrikli aracın en etkileyici özelliklerinden biri hızlanmasıdır. Motorlar ve piller, bir yanmalı motorun yönetebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde toprağa aktarılan güç ile anında tork sağlar.
Cupra'nın resmi FIA ETCR otomobilinin gücünü ve ivmesini göstermek için 680hp CUPRA eRacer, 720hp Ferrari 488 Pista otomobiline karşı bir drag yarışında yarışmak üzere Belçika'daki Zolder pistinde piste çıktı.
Mücadelenin nihai sonucu videoda görülebilir. Kim galip gelecek?
Teknik özellikler
|Ferrari 488 Pista
|CUPRA e-Racer
|Vites
|Arka teker
|Arka teker
|Maximum güç
|720 beygir
|720 beygir/ 500 kW
|Maximum tork
|770 Nm
|960 Nm
|Maksimum hız
|340 km/s
|270 km/s
|0-100
|2.8s
|3.2s
|Ağırlık
|1,385 kg
|1,575 kg
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