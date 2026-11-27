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Elektrikli Araç Kasko Sigortası: Yeni Nesil Araçlar İçin Doğru Güvence

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu araçların ihtiyaçlarına uygun sigorta çözümleri de daha çok konuşulur hale geldi. Elektrikli bir araç, klasik bir içten yanmalı araçla pek çok ortak risk taşısa da batarya, şarj ekipmanları ve farklı teknik yapısı nedeniyle kendine özgü bazı noktalar da barındırır.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 27 Kas 2026 09:08

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Bu nedenle elektrikli araç sahipleri için kasko poliçesini değerlendirirken, yalnızca temel teminatlara değil, araca özgü bileşenlerin nasıl güvence altına alındığına da bakmak önemlidir. Bu yazıda elektrikli araç kaskosunu seçerken dikkat edilmesi gereken başlıkları bir araya getirdik.

Elektrikli Araç Kaskosu Klasik Kaskodan Nasıl Ayrılır?

Elektrikli araç kaskosu da temelde, aracın kendisinde oluşabilecek zararları güvence altına alır. Çarpma, çarpılma, yangın ve çalınma gibi temel riskler, tıpkı klasik kaskoda olduğu gibi bu poliçelerin de merkezinde yer alır.

Farkı yaratan nokta, elektrikli araçların bataryasından şarj ekipmanlarına kadar uzanan ek bileşenlerdir. Bu bileşenlerin güvence kapsamına nasıl dahil edildiği, elektrikli araç kaskosunu klasik poliçelerden ayıran en önemli ayrıntılardan biridir.

Bataryanın Güvence Altına Alınması

Batarya, bir elektrikli aracın hem teknik hem de maliyet açısından en kritik bileşenidir. Bir hasar durumunda bataryanın onarımı ya da değişimi, aracın toplam değeri içinde önemli bir yer tutabilir. Bu nedenle poliçe değerlendirilirken bataryanın hangi koşullarda teminat kapsamında olduğu öne çıkar. Elektrikli araç kasko sigortası seçenekleri incelenirken, bataryaya ilişkin teminatların kapsamı dikkatle değerlendirilmelidir.

Bataryanın yüksek maliyeti düşünüldüğünde, bu bileşene yönelik güvencenin kapsamı poliçenin değerini doğrudan etkiler. Aracın en değerli parçasının nasıl korunduğunu bilmek, olası bir hasarda beklentiyi doğru kurmayı sağlar.

Şarj Ekipmanları ve Şarj Sürecindeki Riskler

Elektrikli araçların kullanımı, araçla sınırlı değildir; ev tipi şarj üniteleri ve şarj kabloları da bu ekosistemin parçasıdır. Bazı poliçeler, bu ekipmanlarda oluşabilecek hasar veya çalınma gibi durumlara yönelik teminatlar sunabilir.

Ayrıca şarj sırasında ortaya çıkabilecek elektriksel sorunlar da elektrikli araçlara özgü risk başlıklarından biridir. Poliçe seçilirken şarj ekipmanlarının ve şarj sürecinin kapsama dahil edilip edilmediğini öğrenmek faydalı olur.

Yolda Şarjın Bitmesi ve Yol Yardım Hizmetleri

İçten yanmalı araçlarda yakıtın bitmesi gibi, elektrikli araçlarda da yolda şarjın tükenmesi yaşanabilecek bir durumdur. Bu noktada bazı poliçelerin sunduğu yol yardım hizmetleri, aracın en yakın şarj noktasına ulaştırılması gibi konularda destek sağlayabilir.

Elektrikli araçlar için şarj altyapısının henüz her bölgede aynı yoğunlukta olmadığı düşünüldüğünde, yol yardım teminatının kapsamı günlük kullanımda önemli bir güven unsuru haline gelir. Bu nedenle asistans hizmetlerinin içeriği de değerlendirilmelidir.

Poliçe Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Elektrikli araç kaskosunda doğru tercih, aracın değerini ve kendine özgü bileşenlerini doğru şekilde güvence altına alan poliçedir. Temel kasko teminatlarının yanında, bataryaya ve şarj ekipmanlarına ilişkin koşulların da dikkatle incelenmesi gerekir.

Ayrıca ek teminatların ihtiyaca uygunluğu ve poliçe koşullarının anlaşılır olması da tercihte belirleyicidir. Araca özgü risklerin kapsama ne ölçüde dahil edildiği netleştirildiğinde, poliçe hem bütçeye hem de ihtiyaca uygun hale gelir.

Elektrikli araç kaskosu, yeni nesil araçların hem klasik hem de kendine özgü risklerini bir arada ele alan bir güvencedir. Batarya, şarj ekipmanları ve yol yardım gibi başlıkların kapsamını önceden bilmek, aracı en doğru şekilde korumayı sağlar. Elektrikli aracına uygun bir koruma oluşturmak isteyenler, Eureko Sigorta elektrikli araç kasko sigortası çözümlerini inceleyerek araçlarının özelliklerine uygun teminatları değerlendirebilir.

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- Motorsport.com Ekibi

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