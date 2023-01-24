Ekstrom'un İsveç Takımı'na katılmasıyla 2023 Şampiyonlar Yarışı kadrosu tamamlandı

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İki kez DTM Şampiyonu, bir kez Dünya Rallikros Şampiyonu ve FIA eTouring Dünya Kupası galibi Ekstrom, kısa süre önce Audi adına Dakar Rallisi'nde yarıştı ve Alman üretici ile 14. sırada yer aldı. Şimdi, 28-29 Ocak'ta Pite Havsbad'da gerçekleşecek Şampiyonlar Yarışı'nda kum yerine karlı ve buzlu bir yarışta yer alacak.

Üç kez Şampiyonlar Yarışı galibi olan Ekstrom, tüm zamanların en iyi dereceleri için yarışacak ve şu anda Sebastien Loeb ve Didier Auriol tarafından paylaşılan galibiyet rekorunu egale etmeyi hedefleyecek. 44 yaşındaki sürücü, aynı zamanda Johan Kristoffersson ile birlikte İsveç Takımı'nı oluşturacak.

Ekstrom, "Şampiyonlar Yarışı yıllar boyunca benim için çok şey ifade etti - özellikle de Paris, Londra ve Pekin'de kazanabilmek; Audi A4 DTM'imi yıllar boyunca bazı demo turlarla gösterebilmek harikaydı."

"Şimdi, özellikle de İsveç'te olduğumuz için, klasik Audi S1 ile tur atmayı dört gözle bekliyorum. Stephane Peterhansel'in de Audi RS Q e-tron Dakar aracımızla tur atacak olması harika."

"Genellikle Suudi Arabistan ve Fas'ta çölde yarıştığımız için bu araç Avrupa'da nadiren görülüyor. Bu yüzden hayranların araca yaklaşması ve aracın nasıl bir şey olduğunu görmesi harika olacak."

"Bunun dışında Pite Havsbad'ı, gerçek bir İsveç kışını ve taraftarları görmeyi dört gözle bekliyorum. Oraya gitmek, İsveç Takımı için Johan Kristoffersson ile güçlerimizi birleştirmek ve başka bir büyük kupayı almaya çalışmak harika olacak." dedi.

Mattias Ekström, RX Supercar Lites Photo by: Race of Champions

Ekstrom, F1'den emekli olduktan sonra ilk kez yarışacak olan dört kez F1 Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel'in başını çektiği bu yılki Şampiyonlar Yarışı sürücü kadrosuna katılan son isim oldu.

Loeb bireysel etkinlikte son şampiyon olurken, Norveç Takımı'ndan Petter ve Oliver Solberg takım şampiyonluklarını korumak için iş birliği yapacak.

2023 Şampiyonlar Yarışı'nın tam kadrosu:

İsveç Takımı: Mattias Ekstrom ve Johan Kristoffersson

Fransa Takımı: Sebastien Loeb ve Adrien Tambay

Büyük Britanya Takımı: David Coulthard ve Jamie Chadwick

Almanya Takımı: Sebastian Vettel ve Mick Schumacher

ABD Takımı: Travis Pastrana ve Tanner Foust

Finlandiya Takımı: Valtteri Bottas ve Mika Hakkinen

İskandinav Takımı: Tom Kristensen ve Felix Rosenqvist

All Stars Takımı: Felipe Drugovich ve Thierry Neuville

Norveç Takımı: Petter ve Oliver Solberg