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GENEL / Motorsport.com haberler

Efsanevi Ferrari fotoğrafçısı, şövalye ilan edildi

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Efsanevi Ferrari fotoğrafçısı, şövalye ilan edildi
Ekleyen:
18 Haz 2020 19:57

Son 50 yılın en tanıdık Formula 1 fotoğrafçılarından olan Ercole Colombo, İtalyan Cumhuriyeti Liyakat Şövalyesi unvanını elde etti.

Monzalı olan Colombo'nun motor sporlarına olan aşkı, 1951'de henüz yedi yaşındayken babası tarafından götürüldüğü yarışla başladı. Colombo'nun stüdyosu pist girişinin sadece birkaç yüz metre uzağında yer almaya devam ediyor.

Birçok sene Enzo Ferrari'nin fotoğrafçısı olarak çalışan Colombo, yarışlar dışında birçok arka planda yaşanan olayı görüntüledi. Ferrari'nin ölümünden bu yana Colombo, Scuderia'ya F1 yarışlarından fotoğraflar sunmaya devam ediyor.

Colombo'nun fotoğraf arşivi 2018'de Motorsport Network tarafından alındı ve Rainer Schlegelmilch, LAT, Sutton Images ve Giorgio Piola arşivleri gibi Motorsport Images bünyesine dahil edildi. 

Colombo, "Bu beklenmedik onur ile büyük şeref duydum. Ben 60 senedir çalışan normal bir vatandaşım. Her zaman işimi tutku ve adanmışlıkla yaptım. Ben, araçların ve yarışların harika dünyasını çalışmamla kutluyorum. Fotoğraflarım gelecekte yaşayacağı ve yaşananların benim lensimden çekilen karelerle anlatılacağı için gurur duyuyorum."

"Fotoğrafçı olarak meraklı olmanız, önemli olan anları yakalamaya çalışmanız gerekiyor. Fotoğraf mükemmel bir şekilde çekilmişse, açıklama yapmanıza gerek olmaz. O size yaşananları anlatır." dedi.

Ercole, çektiği milyonlarca fotoğraf içerisinde favorisinin, Enzo Ferrari'nin oğlu gibi gördüğü Gilles Villeneuve'e sarıldığı an olduğunu söyledi.

1980 Modena, Enzo Ferrari, Gilles Villeneuve

1980 Modena, Enzo Ferrari, Gilles Villeneuve

Fotoğraf: Ercole Colombo

Colombo, "Modena yakınlarındaki Casinalbo'da, gelecek seneki takımın sunumu için basın toplantısındaydık. Bir gün önce İtalya GP olmuştu ve Gilles Villeneuve korkunç bir kaza geçirmişti. Röntgen için hastaneye gitmek zorunda kaldığı için gecikti."

"Ferrari'ye yaklaşınca el sıkıştılar. İki fotoğrafçı daha vardı ancak ben o noktada çekim yapmadım. O anın uygun olduğunu düşünmedim. Ardından Enzo ona sarıldı ve öptü. O an ben fotoğraflarını çekerken diğerleri hazır değildi. Enzo fotoğrafı çok sevdi ve kopyasını istedi. Ona bizzat kendim verdim ve benim için bir kopyasını imzaladı." dedi.

Devlet yetkilileri, Ercole Colombo'ya şövalyelik unvanını mektupla bildirdiler. Koronavirüs süresinden sonra resmi tören yapılması planlanıyor.

 
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Editör Abdullah Çelik

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