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GENEL / Son dakika

Durumu kötüleşen Zanardi yeniden yoğun bakıma alındı

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Durumu kötüleşen Zanardi yeniden yoğun bakıma alındı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Francesco Corghi
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Tem 2020 14:43

Alex Zanardi, geçtiğimiz günlerde bir rehabilitasyon kliniğine gönderilmesinin ardından durumunun kötüleşmesiyle Milano’da yeniden yoğun bakıma alındı.

Eski F1 ve CART sürücüsü Zanardi, geçtiğimiz ay el bisikletiyle ciddi bir kaza geçirip kafa yaralanmaları yaşamış ve birkaç hafta boyunca komada kalmıştı.

İtalyan sporcunun yoğum bakımdan çıkarılıp rehabilitasyon kliniğine götürülmesi, iyileşme sürecinde ileriye atılan bir adım olarak gözükmüştü.

Ancak doktorlar, Zanardi’nin yoğun bakıma dönmesinin daha iyi olacağını düşündüklerini belirten bir not yayınladılar.

Como’daki Valduce Hastanesi’nin sağlık direktörü Claudio Zanado, üst düzey tıbbi personellerle alınan ortak karardan sonra Zanardi’nin yoğun bakıma döndürüldüğünü açıkladı.

Zanado, “Bugün, Alex Zanardi’nin klinik koşullarının dengesizliği karşısında ve Villa Beretta Uzman Rehabilitasyon Başkanı Dr. Franco Molteni ile yapılan uygun fikir alışverişlerinin ardından, sporcunun yoğun bakıma transferi istendi.”

“Milano’daki San Raffaele Hastanesi Yoğun Bakım Departmanı’nda elverişli ekipmanlar ve elverişli yardım kullanıldı. Şu andan itibaren durum hakkında daha fazla bilginin verilmeyeceği belirtildi.” ifadelerini kullandı.

 

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Seri GENEL
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Jonathan Noble

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