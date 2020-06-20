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GENEL / Son dakika

Durumu ciddiyetini koruyan Zanardi, yoğun bakıma alındı

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Durumu ciddiyetini koruyan Zanardi, yoğun bakıma alındı
Ekleyen:
, Editör
20 Haz 2020 06:13

Eski CART şampiyonu Alex Zanardi, cuma akşamı geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Alex Zanardi, cuma günü öğleden sonra sonra meydana gelen kazanın ardından helikopterle Siena'daki Santa Maria alle Scotte Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada kendisine hemen müdahale edildi.

Başlangıçta beyin ameliyat olacağı açıklanan Zanardi, yüzünden de bir operasyon geçirdi. 19:00'da başlayan ameliyat 22:00 civarı sona erdi ve ameliyat sonrası durumu kritik olan Zanardi'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Hastane yönetimi yerel saatle 22:30'da yeni bir açıklama yayınladı ve bu açıklamada Zanardi'nin nöroşirurjik (beyin ve sinir sistemi) ve maksillofasiyal (yüz, çene, kafatası, boyun ve ağız bölgesi) operasyonlar geçirdiğine yer verildi.

Bu, efsane sporcunun durumunun ne kadar ciddi olduğunu da ortaya koyuyor.

Açıklamada: "Siena'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle Santa Maria alle ScotteHastane'sine oldukça ciddi bir durumda getirilen Alex Zanardi'ye Aou Senese Sağlık Departmanı tarafından müdahale edildi."

"Bildirilen şiddetli kafa travması nedeniyle sporcunun geçirdiği nöroşirürji ve maksillofasiyal operasyon 19:00'dan kısa bir süre sonra başladı ve 22:00'den kısa bir süre önce sona erdi."

"Hasta daha sonra prognoz ile yoğun bakıma transfer edildi. Sağlığı çok ciddi."

Zanardi'nin helikopteri beklediği anlarda kendi başına nefes aldığı ve konuşabildiği söylenmişti. Ancak bu açıklama, durumunun ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

Zanardi'nin yanında eşi Daniela bulunuyor.

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Seri GENEL
Editör Kemal Şengül

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