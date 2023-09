duPont REGISTRY Lüks Otomotiv Yatırım Platformu "duPont REGISTRY Invest"i Duyurdu

MIAMI & NEW YORK (5 Eylül 2023) - Yaklaşık 40 yıllık ikonik üst düzey araç mirasından yararlanan duPont REGISTRY bugün duPont REGISTRY Invest platformunu duyurdu. Tutkulu meraklılar ve yatırımcılar, nadir bulunan, üst düzey koleksiyon otomobillerine sahip yatırım araçlarında kısmi hisseler satın alarak birinci sınıf otomobil koleksiyonculuğunun heyecanını yaşayabilirler. Yatırım faaliyetleri, Jimmy Kimmel'ın Wheelhouse'u, Alexis Ohanian, Kevin Durant'ın Thirty Five Ventures'u ve daha fazlası tarafından desteklenen, mavi çipli koleksiyon varlıkları için kısmi hisse sahipliğine öncülük eden yatırım platformu Rally ile ortak bir girişim yoluyla sağlanacaktır.

Bugünden itibaren, otomotiv meraklıları invest.dupontregistry.com adresinde özel olarak seçilmiş ve sergilenen nadir, yatırım sınıfı, lüks otomobilleri görüntüleyebilir ve bunlara göz atabilir. Bu seçilmiş araçların hisse senedi alım ve satım işlemleri önümüzdeki haftalarda Rally tarafından sunulacak ve FINRA'ya kayıtlı aracı kurumlar tarafından Rally'nin sektör lideri platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Dünya çapında her yaştan milyonlarca insan lüks bir araca sahip olmayı hayal etmiştir. Birçoğu çocukluklarından beri duPont REGISTRY okuyor ve her sayfada tasvir edilen yaşam tarzını hayal ediyor. duPont REGISTRY Invest, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için oluşturuldu ve yaşam tarzını gerçeğe dönüştürmek için erişilebilir bir ilk adım sunuyor. duPont REGISTRY Invest'in platformu, hayalperestlere ve hayranlara üst düzey otomobil koleksiyonculuğunun ipuçlarını öğrenme fırsatı sunarken, her bir araca sahip olan yatırım araçlarının kısmi sahipleri olmak için Rally'nin platformuna giriş noktası olarak hizmet ediyor.

Rally'nin Baş Ürün Sorumlusu ve kurucu ortağı Rob Petrozzo, "Kurucu ortaklarım ve ben Rally'yi kurmadan önce duPont REGISTRY dergilerini toplar ve her sayfadaki son teknoloji otomobillerden ilham alırdık. DuPont REGISTRY'nin kırk yılı aşkın süredir büyüttüğü gibi güçlü koleksiyoncu toplulukları, Rally'nin bugün var olmasının nedenidir. Küresel lüks otomobil pazarının büyüklüğü 2022 yılında 617 milyar dolar olarak değerlendirildi ve biz herkese lüks otomobilleri kısmi olarak toplama ve tutkularının arkasına yatırım yapma olanağı sunuyoruz. duPont REGISTRY Invest'i hayata geçirmek, duPont REGISTRY ile işbirliği yapmak ve her iki toplumu da heyecanlandıran bir ürün sunmak için mükemmel bir fırsattı." dedi.

Rally, kuruluşundan bu yana güvenli ve kurallara uygun alternatif varlık yatırımı için gereken teknoloji, ürün ve yasal uzmanlıkta lider olarak kendini sağlamlaştırmıştır. Rally'nin platformu 2016'dan bu yana 400.000'den fazla yatırımcının ve koleksiyon araba meraklısının en nadir yatırım sınıfı araçlara erişmesini sağladı.

duPont REGISTRY Hakkında

Yaklaşık 40 yıldır duPont REGISTRY, kaliteli otomobil alıcıları ve satıcıları için önde gelen egzotik ve lüks otomotiv pazar yeri olmuştur. Dünya çapında milyonlarca alıcı ve satıcıyı birbirine bağlamaktadır. Motorsport Network portföyünün bir parçası olarak, Driven Lifestyle bölümü altında duPont REGISTRY, en etkili, yenilikçi ve sofistike ultra lüks ve egzotik otomotiv çevrimiçi pazarı olarak lider konumunu daha da genişletmek için ana şirketin ileri teknoloji yeteneklerini ve küresel erişimini kullanacaktır. duPont REGISTRY'nin marka otoritesi, yayınları ve dijital özellikleri, sosyal medyada yaklaşık 7 milyon takipçiden oluşan etkileyici bir erişimle lüks otomotiv pazarına liderlik etmektedir.