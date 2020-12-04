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GENEL / Motorsport.com haberler

Dünya Ralli Şampiyonası, Motorsport.tv'de kendi kanalını kurdu

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Yeni resmi kanal, Dünya Ralli Şampiyonası mücadelelerinden özetleri yayınlayacak.

Londra, 4 Aralık 2020: FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Motorsport Network ile anlaşmaya vararak bu hafta sonu Monza'da gerçekleştirilen sezonun son mücadelesi öncesinde Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı. 

Motorsport Network'ün OTT platformuna taşınan WRC, ralli dünyasına ait en son gelişmeleri ve en iyi videoları aylık 56 milyon ziyaretçiye sunacak. Bugün itibariyle Motorsport.tv'de yer alan WRC kanalında ACI Monza Rallisi'nden görüntüler paylaşılacak.

Monte Carlo Rallisi, Sagari Rallisi ya da Japonya Rallisi gibi popüler ralliler dahil şampiyonadaki tüm etkinlikleri içeren videolarla WRC, daha geniş kitleye ve genç jenerasyona ulaşacak. Motorsport Network'ün tüm dünyada sahip olduğu platformlarıyla WRC, dört bir yandan motor sporları hayranlarına ulaşacak.

Motorsport Network ve Motorsport.tv, WRC'ye özel kurduğu kanaldan önce Mercedes, NASCAR, BTCC ve Audi'ye özel kanallar da kurmuştu. Böylece Motorsport Network'ün Motorsport.tv üzerinden takipçilerine sunduğu geniş içerik ağı daha da genişletilmiş oldu.

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Seri GENEL , WRC
Editör Motorsport.tv

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