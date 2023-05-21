Dünya Motor Sporları Kupası için 100 milyon dolar toplanması planlanıyor
Aralarında Londra'nın 2012 Olimpiyatları teklifinin mimarının da bulunduğu yöneticiler, dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri temsil eden 20 takımın yer alabileceği A1GP benzeri bir seri ile ilgileniyor.
Dünya Motor Sporları Kupası serisinin 15 yıl aradan sonra yeniden canlandırılması için 100 milyon dolar toplamak üzere yatırım planları ortaya çıktı.
Sky News'e göre, aralarında Londra'nın 2012 Olimpiyatları teklifinin mimarı Sir Keith Mills'in de bulunduğu yöneticiler ve yatırımcılar projeyi finanse etmekle ilgilendiklerini ifade ettiler.
'A1GP' olarak bilinen benzer bir şampiyona ilk olarak 2005 ile 2008 yılları arasında düzenlenmiş, ancak 2009 yılının sonunda küresel mali kriz nedeniyle sona ermişti.
Eğer yeniden canlanma için gerekli finansman sağlanırsa, dünyanın dört bir yanından ülkeleri temsil eden 20 takım tek bir araçla Dünya Motor Sporları Kupası için yarışacak.
Her bir araç sürdürülebilir yakıtla çalışacak ve saatte 350 km hıza ulaşarak F1'den sonra dünyanın en hızlı yarış serilerinden biri olacak.
Proje, eski FIA F1 Teknik Departman Başkanı ve Alpine İcra Direktörü Marcin Budkowski ile Toyota ve Caterham'da çalışmış eski F1 mühendisi Mike Gascoyne'un da danışman olarak yer aldığı bir ekip tarafından yürütülüyor.
Teklif, kurucusu Sir Mills olan ve America's Cup Dünya Serisi ve Invictus Oyunlarında kilit rol oynayan Origin Sports Group ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.
Serinin Aralık ayından Temmuz ayına kadar Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik'e yayılmış 12 yarışta gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Her takım deneyimli bir sürücü ve yıllık yetenek yarışmasıyla seçilen bir genç yarışmacı tarafından temsil edilecek.
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