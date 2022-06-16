Dorna ve Motorsport Network, MotoGP taraftar anketini başlattı

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Dorna Sports S.L ve Motorsport Network bugün, dünyanın dört bir yanındaki yarış tutkunlarının spora yönelik görüşlerini öğrenmek amacıyla 2022 Global MotoGP™ Taraftar Anketi'ni başlattı. Nielsen Sport'un veri analizlerinden faydalanacak olan anket, Motorsport Network'ün amiral gemisi Motorsport.com web sitesinde ve motosiklet platformlarında, 15 dilde yürütülen, şimdiye kadar yapılmış en büyük MotoGP™ taraftar anketi olacak.

MotoGP™ anketi, izleme alışkanlıkları, yarış hafta sonunu yerinden deneyimlemek ve içerik tüketimi dahil olmak üzere birçok konuda izleyicilerin görüşlerini toplamayı amaçlayacak; sporu geliştirmek için planlanan değişiklikler hakkında görüşlere de yer verilecek. Ayrıca eSpor alanındaki gelişmelere ve izleyicilerin en sevdiği sürücüler, takımlar ve yarış pistlerine yönelik sorular da mevcut.

Bu, MotoGP™ için gerçekleştirilen ilk Küresel Taraftar Anketi olacak. Ekim 2021'de F1™ ve Şubat 2022'de NTT IndyCar Series ile ortaklaşa Küresel Taraftar Anketleri gerçekleştiren Motorsport Network hiç şüphesiz ki bu alanda başı çekiyor.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, “Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar sayesinde spor her geçen gün daha da iyiye gidiyor, onlar MotoGP™'nin kalbi. Her zaman MotoGP™'yi eskisinden daha iyi hale getirmenin yollarını arıyoruz, bu yolda taraftarlarımızdan daha iyi kime danışabilirdik? Motorsport Network'ün gücünden yararlanarak, dünya çapındaki izleyicilerimize ulaşabileceğiz ve bizzat taraftarların paha biçilmez görüşlerinden faydalanabileceğiz, böylece bizlerden istediklerini, neleri sevip sevmediklerini ve nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını daha iyi anlayabileceğiz. Bu, bu kadar çok insanla etkileşim kurmak ve sporun geleceğinde onlara söz hakkı vermek için inanılmaz bir fırsat." dedi.

Motorsport Network Başkanı ve Küresel Taraftar Anketi projesinin lideri James Allen, "Dünyanın dört bir yanındaki MotoGP™ hayranlarının düşüncelerini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Yakın zamanda Formula 1 ve IndyCar için büyük ölçekli anketler gerçekleştirmiş bir ekip olarak, anket sonuçlarını bir pusula gibi kullanabilen büyük yarış serilerinin hak sahipleri ve organizatörleri için Küresel Taraftar Anketlerinin önemini anlıyoruz. MotoGP™ dünyanın en heyecan verici organizasyonlarından biri. MotoGP™ ile daha önce bu ölçekte bir anket gerçekleştirmedik, dolayısıyla sonuçları görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

16 Haziran'da başlayacak olan anket, dört hafta boyunca devam edecek ve 16 yaşın üzerindeki herkese açık olacak. Anket sonuçları ise Eylül ayında yayınlanacak.

Ankete Türkçe şekilde buradan ulaşabilirsiniz.