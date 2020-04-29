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Domenicali: "Krizi sporu yeniden şekillendirmek için kullanmalıyız"

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Domenicali: "Krizi sporu yeniden şekillendirmek için kullanmalıyız"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Nis 2020 08:01

Stefano Domenicali, tüm motor sporları dünyasının bu sene yaşanan koronavirüs pandemisi sonucu kendisini yeniden şekillendirme fırsatını değerlendirmezse büyük hata yapacağını düşünüyor.

#thinkingforward girişimi kapsamında Motorsport.com'a konuşan Ferrari'nin eski F1 takım patronu, mevcut Lamborghini CEO'su ve FIA Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu Başkanı Domenicali, F1'in uzun süredir harcamaları kontrol konusunda geciktiğini ve sporun uzun vadeli geleceğini korumak için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Domenicali, "FIA, Liberty ve takımların gerçekten geleceği düşündüklerini, doğru yönde ilerlediklerini hissediyorum. Bu 'ister kabul et, ister etme' ortaya çıkan bir fırsat. Bu fırsatı göz ardı edemezsiniz. Kullanmanız lazım. Aksi takdirde eskisi gibi bir platform bulamama riski çok yüksek olacak."

"Şu ana kadar satılan Grand Prix bilet satış sayısının oldukça yüksek olduğunu unutmamamız lazım. Ancak bu krizden önceydi. Hissedarlar krizden sonra da ilginin yüksek olmasını sağlamalılar." dedi.

FIA, geçen hafta 2021 için kuralları hızlı bir şekilde değiştirebilmek için "güvenlik" maddesini devreye sokmuştu. Bu süreçte 2021 sezonunda kural değişikliği yapmak için herkesin onay vermesinden ziyade çoğunluğun onay vermesi yeterli olacak. Bunun sonucu haziran ayının ortasındaki FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde alınacak.

Domenicali, "Gelişmesi gereken noktaları gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmemek büyük bir suç olur. Bu yüzden bu haftalarda haziran ayındaki FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunabileceğimiz şeyler üzerinde gerçekten çalışıyoruz. Şu ana kadar düşündüğümüz ancak sistemin ekonomik durumun gerçekten iyi olduğunu düşünmesi nedeniyle sürekli olarak ertelediğimiz fikirleri değerlendiriyoruz. Şimdi bunu yönetim kuruluna götüreceğiz. Bu fırsatı kaçırırsak, bunun çok kötü olacağını biliyoruz."

"Bu krizi motor sporları endüstrisini yeniden şekillendirmek için bir fırsat olarak görüyorum. Motor sporlarının gelecekte önemli bir parça olacağı konusunda şüphe yok ancak kısa vadede yatırım seviyelerini, teknolojisi seviyesini ve şampiyona sayısını gözden geçirmemiz lazım. Üreticilerin yaklaşımı da olabilir. Üretici olarak mı sporda kalmalılar yoksa bağımsız takımlara tedarikçi mi olmalılar? Bu tür şeyleri hemen görüşmemiz lazım çünkü çevrede bozulma çok büyük olsa da, bu momentumu sürdürmek önemli."

"Gelecek senelerde durumun iyileşeceğini, motor sporlarının otomobil endüstrisi için çok önemli bir platform olacağını düşünerek şimdiden sıfırdan hazırlık yapmalıyız." dedi.

Domenicali, şu anda büyük ölçüde Formula 1'e odaklanılmış olsa da, aslında tüm kategorilerde sıfırlanmanın gerektiğini söyledi. Bu açıdan, tek koltuklu serilerin başkanı olan Domenicali'ye F4'ten F1'e kadar tüm serilerden sorumlu olması nedeniyle büyük görev düşüyor.

Domenicali, "FIA Tek Koltuklu Seriler Komisyonu Başkanı olarak konuşmam gerekirse; F4, F3, F2 için doğru kararları almayı planlıyoruz. Mümkün olduğu zaman, harcamaları oralarda da düşürmek ve alt formula dünyalarının gelecekte de çekici kalmasını sağlamak için adımlar atacağız."

"Takımları hayatta tutabilmek için, yeni teknolojinin gelişini erteleyeceğiz. Herkes senenin ikinci yarısında şampiyonaları ayakta tutmaya çalışacak ancak aynı zamanda tamamen 2021'e odaklanacağımız zamana da iyi karar vermemiz gerekecek." dedi.

Lamborghini'nin yeniden yarışlara dönmesinde etkili olan Domenicali, eylül ayından önce yarışların yapılmasının pek mümkün olacağını düşünmediğini söyledi.

Domenicali, "Bu çok zorlayıcı bir konu. Yarışlar yapılırken ilgili tüm kanunları da dikkate almak lazım. Sadece yarışın yapılacağı ülke değil, farklı ülkelerden takımların uymaları gereken mevzuatlar da dikkate alınmalı. Bu konuya kapıları kapatmıyorum. F1 diğerlerinden farklı bir şeyler yapmaya, yani sezonu erken başlatmaya çalışıyor. Bu harika olur ancak tabii ki bunu başarmak için zorlukların üstesinden gelmeleri gerekecek.

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Editör James Allen

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