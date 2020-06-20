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Doktoru: "Zanardi'nin iyileşip iyileşmeyeceğini zaman gösterecek"

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Doktoru: "Zanardi'nin iyileşip iyileşmeyeceğini zaman gösterecek"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Haz 2020 12:08

Alex Zanardi'yi ameliyat eden Giuseppe Olivieri, İtalyan sporcunun iyileşip iyileşmeyeceğini görmek için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dün öğleden sonra el bisikletiyle katıldığı bir gösteri etkinliğinde kaza yapan Alex Zanardi, Siena'daki Santa Maria delle Scotte Hastanesi'ne nakledildi.

Zanardi daha sonra beyin cerrahı Giuseppe Olivieri tarafından bir beyin operasyonu geçirdi.

Olivieri basına yaptığı açıklamada operasyonun iyi geçtiğini ancak mevcut durumda her şeyin olabileceğini belirtti.

Olivieri basına, "Operasyon olması gerektiği gibi gitti. Şu anda durumu ciddi ama stabil. Bize bir travma ve frontal kemiğin kırılması teşhisi ile geldi ve bu durumda acil operasyon yapılması gerekiyordu."

"Hastanın seyrinin nasıl olacağını bilmiyorum. Ama onu tedavi etmemize değeceğine ikna oldum. Şu anda nörolojik resmi değerlendirmiyoruz, uyandığında yani uyanacaksa uzaktan göreceğimiz bir şey."

"Şu anda göstergeler kötü değil, ancak elbette tabloyu değerlendirmek ve nörolojik anlamda herhangi bir tahmin yapmak imkansız. Daha fazla bilgi iki ila üç gün, hatta birkaç hafta içinde ortaya çıkacak."

"Durumu ciddi ve bu, birinin ölebileceği dahi bir durumda olduğu anlamına geliyor. Ve bu durumlarda gelişmeler yavaş yavaş, zamanla gerçekleşirken, kötüleşmeler aniden olabilir".

"Önümüzdeki bir hafta, on gün içinde stabil olması gerekiyor. Sonra işler iyi giderse, yavaşça uyanabilir ve değerlendirilebilir."

Zanardi şu anda yapay komada tutuluyor

Olivieri, "Kendisine beyin durumu hakkında bizi bilgilendiren ve kraniyal basıncı ölçtüğümüz bir kateterin takıldı. İhtiyaç durumunda BT taraması yapılacak, ancak sadece basınç değişirse bunu yapacağız." dedi.

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Editör Giacomo Rauli

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