David Coulthard: Kadın yarışçılar neden eşit olmaktan daha fazlası?

David Coulthard, 30 yılı aşkın süredir profesyonel motor sporlarında çok şey başardı. Hiçbir zaman F1 dünya şampiyonasını kazanmadı ancak bir kadın yarış pilotunun bu seviyeye ulaşmasına yardımcı olmaya kararlı. Coulthard'ın kız kardeşi Lynsay, titiz bir şekilde adil ebeveynleri tarafından yetiştirilen bir çocuk olarak aynı fırsatlara sahip rekabetçi bir karting yarışçısıydı. Ama birçok kız gibi o da genç yaştayken sistemden çıktı.

Son on yılda F1'de en çok sorulan soruya cevap bulabilmek için başlatılan birçok girişim oldu - neden hiç kadın F1 pilotu yok? FIA Girls on Track programından Coulthard'ın kurucu ortağı olduğu W Series'e kadar bu konuda fırsatlar artıyor. Ancak kadınların F1'e geçiş yapabilmesi için gerekenlerin temellerini ele almıyorlar: erken bir aşamada daha iyi yetenek tespiti, ardından F1'e kadar tanımlanmış bir program için finansman ve diğer profesyonel destek. Lewis Hamilton'dan Lando Norris'e kadar ünlü erkek pilotların çoğunun bir şekilde yararlandığı şey budur.

Bu yüzden Coulthard; fitness, sürücü koçluğu ve psikolojiden sponsorluğa kadar her konuda endüstri uzmanlarından oluşan More than Equal (Eşitten fazlası) adlı bir amacı gütmeyen bir geliştirme yapısı oluşturmak için arkadaşı Çek iş insanı Karel Komarek ile ortaklık kurdu. Bu, açık uçlu 10 senelik bir anlaşmayı içeriyor. Komarek, birçok Avrupa ülkesinde ulusal piyango operatörü olarak bilinir ve şirketi Allwyn Entertainment kısa süre önce ünlü Birleşik Krallık Ulusal Piyango lisansını kazanmıştır.

More than equal seeks to break down misconceptions about female racers.

Coulthard'ın kadınların F1'e girmesinin mümkün olmadığını düşünen bir kız kardeşi geçmişi olsa da, Komarek'in geçmişinde komünist Çekoslovakya bulunuyor ve Batı'daki iş ağlarına erişimin kesildiğini hissediyor.

Komarek, "Ülke kapalıydı, seyahat edemiyorduk, rekabet edemiyorduk. Son 25 yılda çok şey öğrendim. Aynı şey genç kadın sürücüler için de geçerli olabilir. Yeteneğin ilk kez belirlendiği 10-12 yaşlarında fırsatınız olmazsa bunu yapamazsınız. Biz, diğer erkek sürücülerle yetenekli ve rekabetçi olup olmadığınızdan emin olmaya çalışacağız. Benzer bir hikaye." diyor.

Coulthard, performans koçluğu ve zihinsel hazırlık olanakları sağlamak için eğitmenleri F1 sürücülerinin çoğuna bakan Hintsa Performance gibi en iyi isimlerin yardımına başvurdu. Danışma kurulu, eski F1 direktörü Kate Bevan, Heineken'dan Julia George'u ve Lewis Hamilton'ın babası Anthony gibi çok sayıda sektör liderini içeriyor.

Coulthard, "Formula 1'deki deneyimim, sahip olduğumuz diğer insanlar sayesinde, Karel'in iş deneyimi ve bağlılığı ile birlikte motive olmuş iyi insanları bir araya getirirsek harika bir ekibimiz olur. Öyleyse, olumlu bir şeyi etkileyemezsek ve gelecek için bazı yetenekleri destekleyip güvenceye alamazsak, bu durumda kim yapabilir? Formula 1 takımları yaptıklarıyla çok meşguller. Ve dürüst olalım, bu seviyede desteklemekle pek ilgilenmiyorlar. Yapacağımız şey, yetenekler yaratmak ve genç bir sürücü programının parçası olmayı gerektirdiği için onları desteklemek. Fark burada."

"Bunda bizim için iyi hissettiren bir faktör var çünkü değişimi etkileyebileceğimize inanıyoruz. Ve kimse bunu başaramazsa da, hiçbir şey olmaz. W Serisi buna bir örnektir. Orası bazı insanlar için tartışmalı. Ancak orası bir dizi kadını öne ve merkeze koymadı."

"Bu iş, buradan finansal olarak ne çıkarabileceğimizle ilgili değil. Bu, erken aşamalarda desteklememiz gereken ancak kendi markalarının ötesine geçen ortaklar bulmak istediğimiz sürdürülebilir bir finansal platform oluşturmakla ilgili. Buna uzun vadeli adanmış durumdayız. Yani biz buradayken ve nefes alırken bu programı desteklemek istiyoruz." dedi.

More than Equal girişiminin lansmanı, Britanya Grand Prix'sinden önce gerçekleşti ancak Nelson Piquet'nin Lewis Hamilton hakkındaki tamamen kabul edilemez yorumlarının yarattığı öfkenin gölgesinde kaldı. Hafta, motor sporlarının tüm cephelerde daha kapsayıcı olma yolunda yavaş da olsa ilerlediğini ancak bunun zorlu bir mücadele olduğunu gösterdi.

"More than Equal", kadın yarışçılar hakkındaki güç, saldırganlık veya kendilerini tehlikeye atmaya istekli olma konusunda eksiklik gibi yanlış anlamaları yıkmak için veri ve araştırmalar üzerinden ilerleyecek. Bunlar geçmişte bazı engeller yarattı. Coulthard, bu konuda Olimpiyat şampiyonu Nicola Adams gibi kadın boksörlerden ve Afganistan'da görev yapan kadın savaş pilotlarından örnek veriyor. Yarışçıların bir yarış arabasına bindiklerinde yaralanabileceklerini düşünmediklerine kesinlikle inanıyor ve bunun kadınlar için farklı olduğu yönündeki her türlü öneriyi reddediyor ve buna benzer olarak 1994'te Williams için ilk F1 sürüşüne, yakın zamanda vefat eden Ayrton Senna'nın yerine geçtiği kendi dokunaklı örneğini veriyor.

Coulthard, "Bu tür şeyler asla zihninize gelmez. Benim spora nasıl geldiğime bakın. Ayrton'un vefat etmesinden 3 hafta sonra aynı araca oturdum. Imola'dan önce o araçla test yapmıştım, ayni şasiyi kullanmıştım. Yarış tanrılarının şanssızlığıydı." dedi.

Bir kadın F1 pilotu bulmaya kesinlikle çok yardımcı olacak şey, sıralamaları geçen ünlü bir yarışçının kızı olacaktır. Nico Rosberg, Sebastian Vettel ve Juan Pablo Montoya gibi pilotların kızları var ama onlar yarışmaya teşvik edilmiyorlar. Ancak Mika Hakkinen'in kızı Ella karting yapıyor ve gençlik yıllarına girmek üzere. Hakkinen'in McLaren'daki eski takım arkadaşı Coulthard'a göre, "Mika bu konuda tutkulu."

More than Equal girişimi hakkında daha fazla bilgi için www.morethanequal.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.