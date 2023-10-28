Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm zorluklara rağmen ilan ettiği Cumhuriyet, bugün 100 yılını kutluyor. Motorsport.com Türkiye ekibi olarak, bu özel günde, tüm takipçilerimizle bu sevinci paylaşmak istiyoruz.

Bizim ve siz takipçilerimizin en büyük tutkusu olan motor sporlarında kazanmak için hız, çeviklik, strateji ve dayanıklılığın bir araya getirilmesi gerekir. Bu açıdan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızın bu ülkeyi kurmak için verilen savaşlarda yaptıklarıyla ufak da olsa benzerlik söz konusu.

Türkiye Cumhuriyeti birinci 100 yılını doldururken, Motorsport.com Türkiye ekibi olarak motor sporlarında başarılara imza atan, ülkemizin bayrağını en iyi şekilde temsil eden Türk sporcularımızın da anılmayı hak ettiğini düşünüyoruz.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Elbette hepsini burada anamayız ama onların ulusal ve uluslararası arenalardaki zaferleri, ülkemizin ne kadar potansiyele sahip olduğunu açıkça göstermekte.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "zeki, çevik ve ahlaklı" sporcu tanımına örnek bu isimler, pist üstünde başardıkları ve pist dışındaki karakterleri ile genç ve yetenekli pilotlarımız için ilham kaynağı ve yol gösterici olmaya devam ediyorlar.

Bu da gelecekteki zaferlerimize olan inancımızı daha da artırıyor ve Cumhuriyetimizin önümüzdeki 100 yıllarda sadece daha da ileri gideceği konusunda bize güven veriyor.

Bu özel günde, uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Cem Bölükbaşı'na da başarılar diliyoruz!

Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarız, Nice 100 Yıllara!

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images The Turkish flag