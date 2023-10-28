Prime'a abone ol
GENEL
Haberler

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor; Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
#923 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Tom Gamble, Dries Vanthoor

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm zorluklara rağmen ilan ettiği Cumhuriyet, bugün 100 yılını kutluyor. Motorsport.com Türkiye ekibi olarak, bu özel günde, tüm takipçilerimizle bu sevinci paylaşmak istiyoruz. 

Bizim ve siz takipçilerimizin en büyük tutkusu olan motor sporlarında kazanmak için hız, çeviklik, strateji ve dayanıklılığın bir araya getirilmesi gerekir. Bu açıdan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızın bu ülkeyi kurmak için verilen savaşlarda yaptıklarıyla ufak da olsa benzerlik söz konusu. 

Türkiye Cumhuriyeti birinci 100 yılını doldururken, Motorsport.com Türkiye ekibi olarak motor sporlarında başarılara imza atan, ülkemizin bayrağını en iyi şekilde temsil eden Türk sporcularımızın da anılmayı hak ettiğini düşünüyoruz. 

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Elbette hepsini burada anamayız ama onların ulusal ve uluslararası arenalardaki zaferleri, ülkemizin ne kadar potansiyele sahip olduğunu açıkça göstermekte.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "zeki, çevik ve ahlaklı" sporcu tanımına örnek bu isimler, pist üstünde başardıkları ve pist dışındaki karakterleri ile genç ve yetenekli pilotlarımız için ilham kaynağı ve yol gösterici olmaya devam ediyorlar. 

Bu da gelecekteki zaferlerimize olan inancımızı daha da artırıyor ve Cumhuriyetimizin önümüzdeki 100 yıllarda sadece daha da ileri gideceği konusunda bize güven veriyor. 

Bu özel günde, uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Cem Bölükbaşı'na da başarılar diliyoruz! 

Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarız, Nice 100 Yıllara! 

 
The Turkish flag

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

The Turkish flag

 

 

 

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Castrol: Motor sporları tarihinin en ikonik sponsoru

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Formula 1
Mexico City GP

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti

WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti

World Superbike
Jerez

WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti

Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon!

Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon!

WRC
Orta Avrupa Rallisi

Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon! Orta Avrupa Rallisi: Neuville kazandı, Rovanpera üst üste 2. kez şampiyon!

Son Haberler

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

F1 Formula 1
Mexico City GP

Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

F1 Formula 1
Mexico City GP

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

F1 Formula 1
Mexico City GP

Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

F1 Formula 1
Mexico City GP

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol