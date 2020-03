Özel haber: 2020'de hangi serinin ne zaman başlaması planlanıyor?

Diğer yarış serileri de coronavirüs salgını sebebiyle yarışlarını durdurma kararı aldı. Bunun sebebi ise birçok insanın bir araya gelmesi ile salgının riskinin artma durumu oldu.

COVID-19 virüsünün motor sporları dünyasını etkilediği durumlar üzerine reaksiyon gösteren motor sporları serileri, yarışların iptal olması veya ileri tarihe ertelenmesi konusunda da açıklamalarda bulundular.

2020 Formula 1 sezonu ne zaman başlayacak?

An itibariyle 2020 F1 sezonunun ilk yarışının nerede yapılacağı belirsizliğini korumakta.

Coronavirüs salgınının başlangıç gösterdiği Wuhan kentinin lokasyonu göz önüne alındığında Çin Grand Prix'nin ertelendiği açıklanmıştı.

Avustralya Grand Prix'i de, McLaren takımının personellerinden bir tanesinin test sonucunun pozitif çıkması ile beraber Cuma günü iptal edilmişti.

F1 padokunda bulunan 7 personel daha testlere tabi tutulmuştu ancak sonuçların hiçbirinde coronavirüse rastlanmamıştı.

Avustralya GP Derneği Başkanı Andrew Westacott, yapılan yarış iptali açıklamasına rağmen yarışın ilerleyen günlerde tekrardan yapılabileceğini söylemişti.

Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'leri de coronavirüs salgının padoka sıçraması üzerine bu durumdan etkilendi ve yarış tarihleri ertelendi. Böylece Zandvoort'ta yapılacak Hollanda GP geçici olarak sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapabilir. Ancak F1'den gelen açıklamalara göre yönetim, ilk üç Avrupa yarışını iptal edebileceğini açıkladı. Bu yarışlar da Zandvoort, Barcelona ve Monaco yarışları.

Böylece Haziran'da Bakü'de yapılacak olan Azerbaycan Grand Prix'i ile sezona başlanılabilir. Daha sonrasında ise ikinci yarış Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak gibi duruyor.

Confirmed postponements: Açıklanan yarış iptalleri/ertelemeleri:

Avustralya Grand Prix - Albert Park - 15 Mart

Bahreyn Grand Prix - Sakhir - 22 Mart

Vietnam Grand Prix - Hanoi - 5 Nisan

Çin Grand Prix - Şanghay - 19 Nisan

Bu ertelemeler/iptaller Formula 1'in gelişim serisi olan Formula 2 ve Formula 3 şampiyonalarını da etkiliyor. Bahreyn, her iki kategorinin de ilk yarışı olacaktı ancak an itibariyle F2 ve F3 şampiyonaları Zandvoort'ta başlayacak gibi duruyor.

2020 MotoGP sezonu ne zaman başlayacak?

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dorna ve FIM bu süreç süresince en aktif karar veren motor sporları organizasyonu olabilirler. Her iki organizasyon da MotoGP'nin an itibariyle olan durumu hakkında sürekli bir iletişim içindelerdi.

Sezonun ilk yarışı olan Katar yarışından bir hafta önce Katar yönetimi, İtalya'dan gelen yolculara sert karantina kuralları getirdi - ki bu padokta bulunan pek çok kişiyi kapsıyordu. Bunun üzerine Dorna - her ne kadar İtalya'dan gelecek yolcuları Nice üzerinden Katar'a getirme ihtimali olsa da - yarışı iptal etme kararı aldı.

Pek çok ülkenin COVID-19 salgını konusunda tepki göstermesi üzerine MotoGP'nin Tayland, Amerika ve Arjantin yarışları da ertelendi.

MotoGP yönetimi bu yarışların neredeyse hepsine bir telafi tarihi bulmayı başardı. Bulunamayan tek yarış ise Katar oldu ancak bunun sebebi ise Losail pistinin önümüzdeki aylarda pisti yenileyecek olmasıydı.

An itibariyle takvimin son haftaları çok sıkışık durumda. MotoGP'de 10 haftada sekiz yarış izleyeceğiz. Bu durum da padoktaki pek çok insanın stres altına girme ihtimalinin olduğu anlamına geliyor.

Sezonun 3 Mayıs'ta İspanya'daki Jerez pistinde başlaması bekleniyor - ancak bu durum her an değişebilir çünkü İspanya'nın birkaç bölgesi karantina altına alınmış durumda.

Dorma ve FIM, kalan 19 yarışın hepsini yapmak istiyor ve sezonun Ocak ayına sarkma ihtimalini de düşünüyorlar. Bununla beraber iki yarışlık hafta sonları ve yedek pistlerde yarışma durumu da göz önüne alınıyor.

F1'in üzerinde kaos ortamı hakimken Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta ve FIM Başkanı Jorge Viegas, son 48 saat içinde organizasyonun an itibariyle yaptığı planlar hakkında yaptıkları bir soru cevap etkinliğini yayınladılar.

2020 MotoGP Takvimi:

Tarih Ülke Pist 8 Mart Katar - sadece Moto2 ve Moto3 Losail 3 Mayıs İspanya Jerez 17 Mayıs Fransa Le Mans 31 Mayıs İtalya Mugello 7 Haziran Katalunya Barcelona 21 Haziran Almanya Sachsenring 28 Haziran Hollanda Assen 12 Temmuz Finlandiya KymiRing 9 Ağustos Çek Cumhuriyeti Brno 16 Ağustos Avusturya Red Bull Ring 30 Ağustos İngiltere Silverstone 13 Eylül San Marino Misano 27 Eylül Aragon Motorland Aragon 4 Ekim Tayland Buriram 18 Ekim Japonya Motegi 25 Ekim Avustralya Phillip Island 1 Kasım Malezya Sepang 15 Kasım Amerika COTA 22 Kasım Arjantin Termas de Rio Hondo 29 Kasım Valencia Ricardo Tormo

2019-20 Formula E sezonuna ne zaman devam edilecek?

Felipe Massa, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20, Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

An itibariyle Formula E sezonu, ortada olan coronavirüs krizi sebebiyle iki ay boyunca durdurulmuş durumda.

Sanya E-Prix COVID-19 salgını sebebiyle ertelenen ilk yarış olmuştu ve daha sonrasında bu erteleme kararına, Kuzey İtalya bölgesinin karantinaya alınması üzerine Roma yarışı da eklendi.

Formula E'nin yaptığı son açıklama ile beraber Paris, Seul ve Jakarta yarışları da yapılacak bir sonraki açıklamaya kadar ertelendi.

Açıklanan ertelemeler:

Sanya E-Prix - Çin - 21 Mart - ertelendi

Roma E-Prix - İtalya - 4 Nisan - ertelendi

Paris E-Prix - Fransa - 18 Nisan - ertelendi

Seul E-Prix - Güney Kore - 3 Mayıs - ertelendi

Jakarta E-Prix - Endonezya - 6 Haziran - ertelendi

2019-20 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na ne zaman devam edilecek?

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Sebring 1000 Mil yarışının iptali ile beraber Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın takviminde sadece iki yarış kaldı: Spa 6 Saat ve Le Mans 24 Saat.

Spa yarışının Nisan sonunda yapılacak olması göz önüne alındığında yarışın durumu, Belçika'nın coronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler ile tehlike altında olabilir. Bu önlemler ile beraber tüm büyük organizasyonların erteleneceği belirlendi ve barlar, cafeler ve restoranların 3 Nisan'a kadar kapatılacağı kararlaştırıldı.

Bu önlemlerin 3 Nisan sonrasında devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini sürdürüyor.

Her ne kadar Le Mans Haziran ortasında yapılacak olsa da ACO'nun sağlık krizinin durumuna göre bir açıklama yapması beklentiler arasında.

Dünya Ralli Şampiyonası'na ne zaman devam edilecek?

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing

Dünya Ralli Şampiyonası'nın sezonu coronavirüs salgınından etkilenmeden devam edebildi. Monte Carlo Rallisi, İsveç Rallisi ve Meksika Rallisi tam zamanında yapıldı - ancak 6 kez WRC Şampiyonu Sebastien Ogier bu hafta sonu yapılan yarışta, tüm dünyayı etkisi altına alan virüs sebebiyle yer almadı.

Ancak WRC coronavirüs sebebiyle yapılan iptallerden kaçamadı. Meksika Rallisi'nin son günü, ülkenin seyahat engellerinin başlaması sebebiyle durduruldu.

Arjantin'de Nisan sonunda yapılması planlanan ralli ise an itibariyle, yönetimin dünya çapında yapılan spor etkinliklerini yasaklaması üzerine ertelenmiş durumda.

Bunlar göz önüne alındığına WRC'nin bu seneki sezonu Portekiz'de 21-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan ralli ile devam etmesi planlanıyor.

Açıklanan ertelemeler:

Arjantin Rallisi - 30 Nisan-1 Mayıs

Diğer ralli serilerinde göz atarsak, Dünya Rallikros Şampiyonası'nın Barcelona'da yapılması planlanan sezon açılışı yarışı ertelenmiş durumda. Portekiz yarışının da aynı kadere sahip olup olmayacağı belli değil. The Titans Rallikros Avrupa serisi ise aynı şekilde durdurulmuş durumda ve serinin Kanada'da yapılması planlanan yarışının, diğer yarışlara yer açması amacıyla iptal edilmesi planlanıyor.

NASCAR'da neler oluyor?

Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Valvoline Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield Ricky Stenhouse Jr., JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger Fotoğraf: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

NASCAR bu hafta sonu başlaması planlanan sezonunu devam ettirmek istedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hükûmetinin COVID-19 salgınını ulusal alarm durumu olarak açıklaması ile beraber bu planlar suya düşmüş oldu. An itibariyle seriye ne olacağı bilinmiyor ancak 29 Mart'ta yapılması planlanan Texas yarışının yapılması planlanmıyor. Ancak buna rağmen yarış takvimdeki yerini koruyor.

Açıklanan ertelemeler:

Folds of Honor Quik Trip 500 - Atlanta Motor Speedway - 15 Mart

Dixie Vodka 400 - Homestead-Miami Speedway - 22 Mart

IndyCar'a ne zaman devam edilecek?

Jack Harvey, Meyer Shank Racing Honda Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

2020 IndyCar sezonu en erken Mayıs'a kadar başlamayacak. Sezonun ilk dört yarışı olan St Petersburg, Barber Motorsport Park in Alabama, Long Beach ve Circuit of the Americas yarışlarının hepsi iptal edildi.

Bu hafta sonunda yapılması planlanan St.Petersburg yarışının seyircisiz bir şekilde yapılacağı ve hafta sonunun sadece Cumartesi ve Pazar günü yapılacak seanslardan ibaret olduğu açıklanınca yarışın yapılacağına dair bir umut oluşmuştu ancak daha sonrasında yarış iptal edildi.

Açıklanan iptaller:

St. Petersburg, Florida - 15 Mart

Barber Motorsport Park, Birmingham, Alabama - 5 Nisan

Long Beach, California - 19 Nisan

Circuit of the Americas, Austin, Texas - 26 Nisan

Coronavirüs diğer global etkinlikleri nasıl etkileyecek?

Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM Fotoğraf: Alexander Trienitz

Her ne kadar DTM an itibariyle takviminde bir değişiklik yapmamış olsa da Hockenheim pistinde 16-19 Mart'ta yapılması planlanan sezon öncesi testini iptal etti.

Normalde Monza'da yapılması planlanan test, İtalya'nın ülke boyunca karantinaya alınması ile beraber Hockenheim'a alınmıştı ve seyircisiz yapılacaktı.

Dünya Turing Araç Kupası ise Hungaroring'de 24-26 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ilk yarışını iptal etti. Bunun sebebi ise Macaristan hükûmetinin 500 kişiden fazla insanı bir arada barındıran organizasyonları iptal etmesi oldu.

Japonya'da ise Super Formula serisinin ilk yarışının 4 Nisan'da yapılması planlanıyordu ancak bu ertelendi. SuperGT serisinin organizatörleri ise 11-12 Nisan'da Okayama'da başlayacak olan serinin yapılacağını açıkladılar.

An itibariyle büyük global motosiklet yol yarışları olan Kuzey İrlanda'daki the North West 200 ve Isle of Man TT yarışlarının ikisi de yapılacak gibi duruyor.

NW200 organizatörleri ise yarışın yapılması konusunda geçen haftaki kadar kararlı olmadıklarını açıklarken Man Adası hükûmeti, bu sene yapılacak olan TT yarışının yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir karar verilmediğini ancak hazırlıkların devam ettiği açıklamasında bulundu.

Britanya Turing Araç Şampiyonası iptal edildi mi?

Tom Ingram, Speedworks Motorsport Toyota Corolla Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

13 Mart'ta Britanya Turing Araç Şampiyonası'nın yaptığı açıklamada takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve gidişatın normal bir şekilde devam ettiği sürece serinin yapılacağı açıklandı.

Açıklamada şunlara yer verildi: "İngiliz hükûmetinin de önerisi ile TOCA, BTCC yarışlarının devam edeceğini açıklamaktadır.

"Bulunduğumuz pozisyon, Britanya hükûmetinin dün yaptığı açıklamaya uymaktadır.

"Aynı zamanda alınan bu karar BTCC takımlarının, fanların ve pist yönetimlerinin yoğun isteğini de yansıtmaktadır. Başka bir şekilde önerilmediği sürece durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

"Yarışlara katılan tüm personelin ve taraftarların güvenliğini korumak ve onların güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla pist yönetimleri ile düzenli olarak iletişimde kalınacaktır."