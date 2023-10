Cinsiyetler arası performans farkı, kadınların motor sporlarında ilerlemesini nasıl engelliyor?

More Than Equal'ın yakınlarda yayınladığı inceleme, motor sporlarındaki kadın sürücülerin iki kilit önem taşıyan zorluğunu konu alıyor - katılım farkı ve performans farkı.

Yaptıkları araştırma, tüm kategorilerde mücadele eden kadınların oranının sadece %10 olmasına ve kadınların en yüksek katılım oranının da daha çok kartingde- %40 oranında- olmasına dayanarak performans boşluğuna dikkat çekiyor.

Kartingdeki %13'lük katılım kadınlar tarafından sağlanırken bu oran Formula ve GT Racing'de %7'ye düşüyor.

13 yarış galibiyetine sahip David Coulthard ve girişimci Karel Komarek tarafından kurulan The More than Equal girişimi, geliştirmeleri ve F1'in ilk dünya şampiyonu olacak kadın sürücüyü bulmayı hedefliyor.

Bunu dört temel önceliğe odaklanarak yapıyor - kadınlar için motor sporlarındaki tabuları yıkmaya yönelik araştırmalar yapmak; global çapta genç kadın yetenekler keşfetmek; yüksek potansiyel sahibi genç sürücüler için kadın sürücü geliştirme programı kurmak ve yeteneklerini doğru alanda ilerleterek gelişmelerine yardım etmek.

İlk araştırmalarının bir kısmı Motorsport Network tarafından düzenlendi ve bu araştırmaya göre şu an yarışmaya devam eden kadın sürücüler, çok küçük yüzdelik dilimi, %4'ü kapsıyor. Üst segmentlerde ise aynı oranda ilerleyemiyorlar.

Açıkça, sporun daha çok üst sıralarda yarışan kadın bulundurması ve bunun sürekli olması gerekiyor. Aynı zamanda sporun alt tabandan başlayarak üst sınıflara yükselecek kadın yarışçılara da ihtiyacı var.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic Photo by: JEP / Motorsport Images

British Touring Car sürücüsü Jade Edwards, on yıldır seride yarışan ilk kadın sürücü ve hâlâ daha griddeki tek kadın sürücü olmaya devam ediyor.

Autosport'a konuşan Edwards, kadın sürücülerin çok az sayıda olmasına ve sorunların da buradan çıkmaya başladığına katılıyor.

"Ben kişisel olarak bunun kadın ya da erkek olmakla alakalı olmadığını, daha çok başlamak için az kadın olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum."

"Yani benim seviyeme veya daha üzerine çıktığınızda, 50 erkek var diyelim ve sizde sadece 5 ya da 10 kadın var. Erkeklerin çoğu bırakacak fakat çoğunluk oldukları için bu daha az fark ediliyor."

"Başlangıçta kadınlar ve erkeklerle yarıştım ve büyük çoğunluğu şu anda yarışmıyor ya da hiç motor sporları bünyesinde değiller. Fakat muhtemelen yarıştığım şampiyonada 20 ya da 25 erkeğin aksine sadece 1 ya da 2 kadın vardı. Finansal olarak büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Kesin olarak kadın ya da erkekle alakalı olduğunu düşünmüyorum sadece başlamak için bizden sayıca az olduğu görüşündeyim." dedi.

Kadın sürücüler, sporu erkek meslektaşlarından daha çabuk bırakıyorlar, kadınların kariyeri ortalama olarak 1 ve 5 yıl arasında sürerken erkeklerin kariyeri ise çoğunlukla 12 yılın üzerinde sürüyor.

Yarışmaya devam etseler bile kadınların herhangi bir sıralamada ilk %20 içerisinde yer alması pek olası değil. Kadın sürücülerin daha çok yarışların orta %70'lik kısımda bitirme olasılığı yüksek, alt kısımdaki %10'luk dilimde yer alma olasılıkları ise daha fazladır.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic Photo by: JEP / Motorsport Images

Neden böyle düşündüğü sorulduğunda Edwards, "Yeniden, bence sayılara bağlı çünkü eğer gride katılan 20 erkeği örnek olarak alırsanız, onların kaç tanesi sıralamada başlarda yer alır? 20 kişiden kaçı 1 ya da 2 sezondan fazla yarışır? Muhtemelen sayıları oldukça düşüktür."

"Onlardan [erkeklerden] çok fazla olduğu için fark edemiyoruz. Bu endüstrinin büyük bir kısmı finansal ve sadece kadınlar değil erkek sürücüler de büyük oranda finansal olarak zorlanıyorlar."

"Yani kadınların daha çok sporu bırakıyor gibi göründüğünü anladım fakat bizden spora başlayan az olduğu için bu daha çok göze batıyor." dedi.

Şu anda Formula 1 Regional Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Ferrari'li genç Maya Weug da, asıl sorunun katılımın oldukça az olmasına bağlı olduğunu düşünüyor.

Henüz 7 yaşında yarışmaya başlayan Weug, FIA'nın Girls on Track mücadelesinin ilk kazananı olarak 2021'de Ferrari bünyesine katılmıştı.

Neden kadınların sporu bırakma oranının daha yüksek olduğu sorulduğunda, Autosport'a şunları söyledi: "Finansal olarak zor bir spor fakat tek bir şeye dayanmayan çok fazla etken var. İstemedikleri için ya da benzeri bir şey için değil."

Maya Weug Photo by: Ferrari

"Spora başlayan kız sayısı o kadar az ki, o yaşta sporu bırakan erkekleri, sayılarının fazla olmaları nedeniyle fark edemiyorsunuz."

Genç kadın sürücü olarak baş etmek zorunda kaldığı zorluklar sorulduğunda Weug, "Fiziksel olarak zorlu bir spor. Çok fazla antrenman yapmam gerekiyor, herkesin çok fazla antrenman yapması gerekiyor fakat benim fiziksel olarak o seviyeye ulaşmak için daha çok çalışmam ya da daha çok efor sarf etmem gerekiyor."

"Fakat sonuç olarak eğer seviyorsanız, yapılması gereken her şeyi yapıyorsunuz. Yani bence bu benim için büyük bir sorun değil."

"7 yaşında yarışmaya başladım, bu yüzden erkeklerin etrafında olmaya ve bu çevreye alıştım. Ben büyüdükçe, yarışmaya daha çok kız dahil oldu."

"Küçük yaşlardan buna alışmaya başlayınca bazen bunun hakkında çok fazla düşünmüyorsunuz." dedi.

Cinsiyeti yüzünden farklı davranıp davranılmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bence küçük olduğunuzda bu tarz şeyleri fazla düşünmüyorsunuz."

"Yani 7 yaşında yaşında yarışırken ya da 10, 12, her neyse, bunun hakkında düşünmedim. Tek öğrendiğim şey erkeklerin, kızların yarışı onların önünde bitirmelerini sevmedikleriydi."

"Yani pistte sadece saygıyı kazanmanız gerekiyor ve size saygı duydukları zaman, bence her şey yolunda oluyor. Fakat bana hiç saygısızlık yapılmadı ya da kız olduğum için bir şey yapıldığını hissetmedim. Sadece hızlı olmanız ve bunu yapabileceğinizi göstermeniz gerekiyor."

Weug currently drives in the Formula Regional European Championship Photo by: Ferrari

More than Equal CEO'su Ali Donnelly, spor genelinde katılımı artırmaya yönelik çalışmaların, organizasyonunun da yaptığı gibi yetenekli kadın sürücülerin çalışmalarını desteklemenin hayati önem taşıdığını söyledi.

"Bizim araştırmamız, rekabetçi motor sporlarında kadınların sayılarından dolayı 'kadın F1 şampiyonunu' bulmanın statiksel olarak ne kadar zor olabileceğini gösteriyor. Buna acil olarak değinilmesi gerekiyor ve şu anda bunun farkındalığında olarak bazı pozitif girişimlere başlandığını görüyoruz."

"Düşük katılımın performans açığına yol açtığı doğru ve bu kadın sürücülerin başarılı olmasını engelliyor. Fakat, erkek meslektaşları kadar aynı desteği alamayan kadınlar var ve yüksek potansiyel gösteren kesim için de yeterli destek yok."

Donnelly, More than Equal'ın, önümüzdeki yıllarda zirveye ulaşmak için daha tecrübeli sürücü grubu yaratarak performans açığını kapatmaya yardım edecek olan 'kadın sürücüler için cinsiyet ve yaşa uygun sürücü geliştirme programı' yapmayı planladığını da ekledi.

"Mücadeleci ve yüksek potansiyel gösteren genç kızlardan oluşan bir kısa liste oluşturduğumuz bu çalışma şu anda devam ediyor. Uzun vadede planımız şu an onları gelecek sene için eğitmek ve bunun için heyecanlıyız."