El bisikleti ile kaza geçiren Zanardi, hastaneye kaldırıldı!

İtalya'da birçok kaynaktan gelen bilgiye göre Zanardi, 146 nolu karayolunda bir tırla kazaya karıştı ve bunun üzerine hemen helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Zanardi'nin durumuna ya da ne kadar yaralandığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak ANSA Haber Ajansı'na göre Zanardi'nin durumu kritik.

Zanardi, 2012 ve 2016 Paralimpik oyunlarında 4 altın madalya kazanan lider sporculardan birisi.

Eski Formula 1 pilotu, CART şampiyonasını iki kez kazandı ancak 2001'de Lausitzring'de geçirdiği kazada iki bacağını birden kaybetti.

Olay sonrasında gelen ilk bilgilere göre kaza yerel saat ile 17:05'te gerçekleşti. Zanardi'nin rampa aşağı inerken karşı şeride geçtiği iddia ediliyor.

İtalyan Le Repubblica gazetesi, İtalyan ekibin koçu Mario Valentini'nin tır şoförünün kazayı engellemeye çalıştığını ancak bunu başaramadığı sözlerine yer verdi.

Valentini, "Kaza, rampa aşağı düz bir şekilde inen yolun hafif virajlı kısmına gelmeden gerçekleşti. Alex bu bölgede hafif bir şekilde diğer şeride taştı. Tır şoförü kaçmaya çalıştı ancak kazayı engelleyemedi." dedi.