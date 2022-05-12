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Cavallino Classic Modena: 29-31 Mayıs 2022

Cavallino Classic Modena'nın ikincisine artık çok az kaldı.

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Cavallino Classic Modena: 29-31 Mayıs 2022
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2021'deki muazzam başarısının ardından Cavallino Classic bu yıl geri dönüyor. Etkinlik, ikonik İtalyan markasının 75. yıldönümünü kutlamak için Enzo Ferrari'nin memleketi Modena'da gerçekleşiyor.

 Casa Maria Luigia'da yer alan Cavallino Classic Modena, Modena'nın görkemli restoranı Osteria Francescana'nın şefi Massimo Bottura'nın muhteşem araçlarının, olağanüstü misafirperverliğinin ve harika yemeklerinin mükemmel bir karışımı olacak.

Cavallino Classic Modena: May 29th – 31st, 2022
Cavallino Classic Modena: May 29th – 31st, 2022
1/3

Fotoğraf: Canossa Events

Cavallino Classic Modena: May 29th – 31st, 2022
Cavallino Classic Modena: May 29th – 31st, 2022
2/3

Fotoğraf: Canossa Events

Cavallino Classic Modena: May 29th – 31st, 2022
Cavallino Classic Modena: May 29th – 31st, 2022
3/3

Fotoğraf: Canossa Events

Etkinlik 29-31 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleşecek ve sadece 20 araçla sınırlı olacak.

Farklı dönemlere ait dünyanın en sıra dışı Ferrari'lerinden bazıları, Modena Katedrali, Ghirlandina Kulesi ve Piazza Grande gibi özel alanları ziyaret ediyor. Üç günlük etkinlik boyunca tüm bu güzel araçlar Emilia-Romagna bölgesinden ve İtalyan 'Motor Vadisi'nin kalbi olan Modena'dan geçecek.

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“Santini Queens of the Aegean Boostrace” bisiklet yarışı için son başvuru tarihi 15 Mayıs
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