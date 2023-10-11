Castrol: Motor sporları tarihinin en ikonik sponsoru

Motor sporları tarihinin belki de en ikonik sponsoru olan Castrol; bu alandaki rakiplerinin aksine sadece 1 ya da 2 seriye değil, aklınıza gelebilecek tüm türdeki motor spor araçlarına sponsor olmuş bir marka.

Formula 1, MotoGP, WRC ve diğer ralli araçları, Touring Şampiyonası, Avustralya V8 Supercars, Le Mans, IMSA, Japanese Super GT, DTM, NASCAR ve daha fazlası...

Tüm bu serilerde Castrol logolu bir araç ya da direkt Castrol üzerine kurulu bir renk düzeni görebilirsiniz. Ayrıca bu araçlar sadece güzel gözükmezler, aynı zamanda hızlılardır da.

Gelin Castrol renkleriyle giydirilmiş birkaç zamansız/güncel makineye birlikte göz atalım.

Castrol TOM’S Toyota Supra GT

İlk olarak Castrol-Toyota birlikteliği ile başlamamız gerek zira Castrol-Toyota birlikteliği, tarihteki en ikonik araçlarından bazılarının hayata gelmesini sağladı.

Toyota-Castrol iş birliğinden çıkan en ikonik parça muhtemelen Castrol TOM’S Toyota Supra GT aracıydı. Gran Turismo oynamış olanların hayallerini süsleyen bu Supra modeli, 1997 yılında Castrol renklerini giydi ve Japonya GT sınıfının en üst sınıfında yarışmaya başladı.

O sezon sadece Japon markalarla değil, Porsche ve Lamborghini gibi rakipleriyle de mücadele eden bu ikonik Supra; şampiyon olmayı başarmıştı.

Bir jenerasyonun hayallerini süsleyen bu zamansız makine, dünyanın her yerinde hâlâ çok büyük ilgi görüyor ve muhtemelen Japon bir üreticiden çıkan en iyi GT otomobili.

Toshio Suzuki, Toyota Supra JGTC GT500 Fotoğraf: Jeff Bloxham / Motorsport Images

Toyota Team Europe Celica GT-Four

Birkaç yıl geriye ve off road'a gidecek olursak ise Toyota'nın yine Castrol sponsorluğu olan bir aracını görüyoruz: Toyota Team Europe Celica GT-Four Ralli aracı.

Castrol'ün renkleriyle dünyanın farklı köşelerindeki etapların tozunu alırken aynı zamanda gözleri de tatmin eden bu mükemmel aracın her şeyi ikonik: Renk düzeni, pilotları ve başardıkları.

1992, 1993 ve 1994 yıllarında üst üste 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası kazanan bu araç, tarihin en iyi ralli sürücülerinden 3'ü tarafından sürüldü: Carlos Sainz Sr., Juha Kankkenen ve Didier Auriol.

Toyota, ikonik aracı ve pilotları ile o dönemde tam 17 ralli kazandı ve sporu domine etti.

Toyota Corolla WRC - Didier Auriol Fotoğraf: Dave Dyer

Castrol Jaguar Racing XJR-9LM

Şimdi Toyota'dan uzaklaşıp Jaguar'a geçelim ve 1988 yılına gidelim. Jaguar'ın -kısa ama başarılı- spor otomobilleri geçmişinin belki de en iyi aracı olan XJR-9LM de Castrol renkleriyle pistteydi.

Jaguar'ın kullandığı "İngiliz yarış yeşili" ile mükemmel uyan Castrol renkleri ile muazzam gözüken bu araç sadece güzel gözükmüyordu, aynı zamanda hızlıydı da.

Bu araç, 1988'da 24 Saat Daytona yarışını kazandı. Farklı bir sponsora sahip olan kardeş araç ise o yıl Le Mans'ı kazandı.

Sonraki yılda ise XJR-10 yarıştı ve yine Castrol renk düzenine sahipti, bu araç da yarışlar kazandı.

Jaguar'ın en başarılı parçalarından olan bu araç, McLaren CEO'su Zak Brown'un kişisel otomobil koleksiyonunun da bir parçası.

Jaguar XJR-10 Fotoğraf: United Autosports - Kenneth Midgett

NASCAR

Geçmişe çok odaklandık, biraz da günümüze yakınlaşalım. Günümüzde de harika Castrol renk düzenleri var.

2023'te Amerika ve Avustralya'da Castrol renk düzenleri göze çarpıyor. NASCAR'da RFK Racing'in 2019'dan bu yana sponsoru olan Castrol, finansal desteğin yanı sıra takımın Ford aracının çok daha iyi gözükmesine de yardımcı oluyor.

Chris Buescher, RFK Racing, Castrol Edge Ford Mustang Fotoğraf: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Supercars

Supercars'da, Avustralya'da da Castrol renklerini görüyoruz. Tickford Racing, 2023 sezonunda tamamen Castrol odaklı bir renk düzeni ile yarışıyor. Tickford Racing'in Mustang'inin gridin en güzel gözüken araçlarından biri olduğu kesin.

Thomas Randle, Tickford Racing Ford Mustang GT Fotoğraf: Edge Photographics

Castrol EDGE Audi RS 5 DTM #48 (Audi Sport Team Abt), Edoardo Mortara ve 2018 Audi RS 5 DTM, Nico Müller

DTM'de ise Audi'nin en büyük destekçilerinden biri Castrol'dü.

Özellikle de 2015'te Edoardo Mortara'nın ve 2018'da Nico Müller'in kurduğu Audi Sport RS5 araçları gerçekten harika duruyorlardı.

Edoardo Mortara, Audi Sport - Takım: Abt Audi RS 5 DTM Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

LCR Honda-MotoGP

Dört tekerden iki tekere geçersek yine Castrol'ü görüyoruz. MotoGP'de LCR Honda'nın sponsoru olan Castrol, yıllar içerisinde bize harika renk düzenleri sundu.

Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Hindistan GP'sinde gördük, tabii geçmişte de LCR Honda'nın Castrol odaklı renk düzenleri vardı.

Özellikle de Cal Crutchlow'un 2017'de sürdüğü LCR Honda'sı, hâlâ akıllara gelen harika motosikletlerden biri.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Castrol Ford Team Türkiye

Son olarak ise dünya sahnesinde ülkemizi temsil eden Ali Türkkan ve Burak Erdener'in kullandığı Castrol Ford Team Türkiye ralli aracı var.

Hepimizin yakından bildiği Ford Fiesta ralli aracına yapılan Castrol dokunuşu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en iyi gözüken aracını ortaya çıkarıyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası'na ek olarak, artık WRC3'te de mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye'nin aracı, özellikle Yunanistan'daki özel seyirci etabında ışıklar altında daha da güzel durmuştu.

Ali Türkkan