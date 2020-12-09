Canossa Events, Cavallino Inc.'i satın aldı

Miami – 9 Aralık 2020 – Milyonlarca otomotiv ve yarış hayranının ziyaret ettiği entegre dijital platform olan Motorsport Network, birinci sınıf otomobil etkinlikleri düzenleyen kolu Canossa Events'in Amerika merkezli etkinlik ve medya şirketi Cavallino Inc.'i satın aldığını duyurdu.

Ferrari meraklıları için bir ziyaret noktası olarak 42 yılı aşkın süredir inşa edilen prestijli bir üne sahip Cavallino'nun, iki ayda bir yayın yapan güçlü aboneliğe sahip dergisi ve internet sitesi var. Derginin dijital versiyonu yaz aylarında çıkacak.

Cavallino ayrıca 21-24 Ocak 2021 tarihlerinde 30. yıl dönümünü kutlayacak Palm Beach Cavallino Classic gibi önemli etkinliklerin de organizatörüdür. Cavallino Classic, toplam değeri 600 milyon dolar olan 400'den fazla Ferrari'nin yer aldığı kış sezonunun en büyük otomotiv etkinliğidir. Ayrıca, Mar-a-Lago tatil beldesindeki son gün, toplam değeri 150 milyon dolar olan 120'den fazla nadir klasik otomobil sergilenecek.

Cavallino, hem Canossa Events hem de daha geniş kapsamda Ferrari sahipleri ve hayranları için içerik üreten ve etkinlik düzenleyen güçlü bir ekosistem oluşturmuş Motorsport Network için tam manasıyla uygun bir kuruluş. Cavallino internet sitesi, dünyanın en büyük çevrimiçi Ferrari topluluğu olan FerrariChat'ten faydalanacak. Aynı zamanda portfolyo içerisinde üst düzey model araçlar üreten Amalgam Collection ve Colombo arşivi yer alıyor.

Cavallino internet sitesinin entegrasyonu ve optimizasyonu sayesinde, onlarca yıl öncesinden birçok Cavallino içeriklerine ulaşılabilecek. Bu makaleler, derginin abonelerine online olarak sunulacak. Dergiye abone olanlar aynı zamanda Cavallino.com'da dijital aboneliğe sahip olacaklar. Böylece böylesi değerli içeriklere erişim hakkı elde edecekler.

2010'da kurulan Canossa Events, otomobille düzenlenen etkinliklerde mükemmellikle eş anlamlıdır. Şirket her sene yaklaşık 300 civarında etkinlik düzenliyor. Bunların içerisinde efsanevi Modena Cento Ore gibi birçok ünlü organizasyon yer alıyor. Canossa daha çok klasik otomobil rallileri ve süper otomobillerle düzenlenen etkinliklerle tanınıyor. Bu kapsamda Avrupa, Amerika ve Orta Doğu gibi birçok yerde en görsel yol maceralarına çıkılıyor. Şirketin Milan, Greenwich, Connecticut ve Dubai'de ofisleri bulunuyor.

Cavallino Inc Başkanı John Barnes, "Ferrari ile ilgili her şeye tutkuyla bağlı Cavallino topluluğunu oluşturmaya bir ömür adadım ve bu kusursuz bir üne sahip bir iş. İşletme için birkaç teklif aldım, ancak bunun Ferrari topluluğuna hizmet eden ve gelişebileceği bir ekosistemin parçası olmasını istedim. Luigi ile, Canossa ekibi ve daha geniş Motorsport Network grubu ile tutkumu ve vizyonumu paylaşan insanlar tarafından yönetilen nihai platformu buldum. " dedi.

Canossa Events CEO'su Luigi Orlandini, "John ve Cavallino ekibini Canossa'da memnuniyetle karşılıyorum. Klasik ve spor araçlar için, özellikle de Şahlanan At için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. O 'Dört Tekerlekli Sanat Eserleri' 19. yüzyılın sonlarından beri insanlık tarihinin bir parçası. Bu mirası, eski ve yeni nesilleri korumak bizim ortak hedefimiz." dedi.