Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor

GT4 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Imola’da gerçekleştirilecek olan ilk yarış için pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Hafta sonunun ilk yarışı için gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:51.978’lik bir tur atan Cem Bölükbaşı, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Diğer temsilcimiz İbrahim Okyay ise 2.275sn geride 13. sırada yer aldı.

Yarış TSI 17:15'te gerçekleştirilecek.