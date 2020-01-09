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GENEL / Canlı anlatım

Canlı: Autosport International 2020

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Canlı: Autosport International 2020
Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Oca 2020 11:22

Autosport International 2020’nin açılış günündeki röportajları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Etkinliğin perşembe günündeki konukları; BTCC sürücüleri, M-Sport Ford WRC takımının patronları ve sürücüleri ve Formula 1’in önemli figürleri Mario Isola ve Pat Symonds.

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