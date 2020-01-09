Canlı: Autosport International 2020
paylaşım
yorumlar
Autosport International 2020’nin açılış günündeki röportajları canlı olarak izleyebilirsiniz.
Etkinliğin perşembe günündeki konukları; BTCC sürücüleri, M-Sport Ford WRC takımının patronları ve sürücüleri ve Formula 1’in önemli figürleri Mario Isola ve Pat Symonds.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
Canlı: Autosport International 2020
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov