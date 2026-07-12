AAIMC'nin Brono ayağında meydana gelen kazada iki sürücü hayatını kaybetti

Çekya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan tarihi Automotodrom Brno pistinde, cumartesi günkü yarış esnasında çok ciddi bir kaza meydana geldi. FIM tarafından yapılan resmî açıklamada; 32 yaşındaki Avusturyalı pilot Philipp Steinmayr’ın kaza anında, kritik durumda hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Rumen pilot Adrian Rus’un ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşanan bu büyük trajedinin ardından organizatörler, yas tutan ailelere saygı amacıyla hafta sonunun geri kalan tüm etkinliklerini ve yarış programını derhal iptal etme kararı aldı. Kazanın detaylarına ilişkin şu aşamada başka bir bilgi paylaşılmayacağı açıklandı.

FIM tarafından yapılan resmî açıklamada şu sözlere yer verildi: "FIM Avrupa, Automotodrom Brno'da düzenlenen Alpe Adria Uluslararası Motosiklet Şampiyonası'nın (AAIMC) cumartesi günkü programında meydana gelen bir kaza sonucunda iki sürücünün hayatını kaybettiğini üzülerek doğrulamaktadır.”

“Tıbbi ekiplerin anında müdahalesine rağmen, Philipp Steinmayr (Avusturya, 13 Ağustos 1993) olay yerinde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetmiştir.”

“Kritik durumda hastaneye nakledilen Adrian Rus (Romanya, 11 Ağustos 1982) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

“Kazanın ardından organizatörler, hafta sonunun geri kalan tüm programını iptal etme kararı almıştır. Bu doğrultuda; Supersport 300 Avrupa Kupası, Supersport 600 Avrupa Kupası, Superstock 1000 Avrupa Kupası ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın planlanan yarışları gerçekleştirilmeyecektir.”

“FIM, Alpe Adria Motosiklet Birliği, AAcademy (Organizatör) ve Automotodrom Brno olarak Philipp Steinmayr ile Adrian Rus'un ailelerine, arkadaşlarına, takımlarına ve tüm sevenlerine en derin taziyelerimizi sunarız.”

“Acılı ailelere olan saygımızdan ötürü şu aşamada olaya dair daha fazla bilgi paylaşılmayacaktır."