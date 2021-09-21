Bottas, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Şampiyonlar Yarışı, geride kalan yıllarda dünyanın birçok farklı stadyumunda gerçekleşti ve bu yıl köklerine geri dönerken, etkinlik İsveç'in tatil beldelerinden biri olan Pite Havsbad'da gerçekleştirilecek.

ROC, İsveç'in kuzey kutup dairesine yakın bölümlerine gidecek ve Baltık Denizi'nin üstündeki buzda yarışıp, kar temalı bir etkinlik düzenleyecek.

Şampiyonlar Yarışı'nın ilk katılımcıları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu isimler arasında Mattias Ekström ve WRC efsanesi Sébastien Loeb'ün yanı sıra dokuz kez Le Mans 24 Saat galibi Tom Kristensen, üç kez Dünya Rallikros Şampiyonu Johan Kristoffersson, iki kez WRX Şampiyonu ve bir kez WRC şampiyonu Petter Solberg ve Amerika Ralli Şampiyonu Travis Pastrana yer alıyor

Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise bu isimlere katılacak son sürücü olacak. Fin pilot daha önce Şampiyonlar Yarışı'na hiç katılmadı.

Bottas aynı zamanda ROC Nations Cup'ta Finlandiya Takımı'nı temsil edecek ve takım arkadaşının kim olacağı henüz açıklanmadı.

Valtteri Bottas testing a Citroen DS3 WRC Photo by: Morgan Mathurin

Şu anda F1 sürücüler şampiyonasında üçüncü sırada yer alan Bottas, geride kalan yıllarda dokuz galibiyet aldı ve gelecek sezon Mercedes'ten Alfa Romeo'ya geçeceğini açıkladı.

32 yaşındaki Fin sürücü, bu yılın Ocak ayında katıldığı Arctic Lapland Rally'de üç kez mücadele etti ve kendi klasmanında podyum bile aldı. Bu açıdan off-road deneyimi bulunuyor.

Bottas, "Yıllarca televizyonda seyrettikten sonra şimdi Şampiyonlar Yarışı'nda yarışabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu yılki etkinliğin kar ve buz üzerinde yapılacak olması mücadeleyi daha da ilginç kılıyor." derken, Arctic Rally'deki deneyimleri sayesinde hem bireysel sınıf hem uluslar kupasında başarılı olmayı umduğunu söyledi.

Şampiyonlar Yarışı, İsveç'teki etkinlikte sürdürülebilirlik temasına da ağırlık veriyor. Örneğin, fosil içermeyen biyoyakıtlar kullanılacak ve FIA ​​​​RX2e rallikros gibi elektrikli araçlar da kullanılacak.