BOM Akademi'den Çıldır Gölü’nde ve buzlu Kısır Dağı'nda benzersiz etkinlik

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2008 yılında kurulan, 13 seneye ulusal ve uluslararası platformlarda kazanılmış 18 şampiyonluk sığdıran Borusan Otomotiv Motorsport’un deneyimlerini aktarmak amacıyla ve sosyal sorumluluk bilinci ile 2015 yılında faaliyete geçen BOM Akademi, gelenekselleşen Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği’ni Çıldır'da gerçekleştirdi. Benzerleri Kuzey Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen adrenalin dolu bu etkinlikte; donmuş Çıldır Gölü üzerinde BMW ve MINI otomobiller ile yapılan buz sürüşü ve Kısır Dağı’nda Land Rover Defender araçlar ile gerçekleştirilen Land Rover Experience off-road kar sürüşü adrenalin ve keyif dolu anlara sahne oldu.

BOM Akademi tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilen etkinlikte; buz kalınlığı 40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü üzerinde Temel Eğitim, Drift ve Yarış pisti olmak üzere toplam 3 parkurda sürüş gerçekleştirildi.

BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde hem standart kış lastikleri hem de çivili yarış lastikleri ile otomobillerin ekstrem kış koşullarındaki kabiliyetlerini test etme fırsatı bulan katılımcılar adrenalini yüksek anlar yaşadı. BMW’nin yüksek performanslı otomobillerini içeren BMW M ailesinden; BMW M8 Competition Coupé, BMW M4 Competition Coupé ve BMW M240i xDrive Coupé modelleri ile birlikte BMW 420i Coupé, BMW 320i ve MINI Countryman ALL4 JCW modelleri ile de sınırların zorlandığı aktivite eğitici olduğu kadar eğlenceli bir atmosferde gerçekleşti.

Etkinliğe katılan basın mensupları arasında düzenlenen 1 km’lik pistte en hızlı zamanı Carviser Youtube kanalından Fahir Talip 57.030’luk derecesi ile yaparken Motorsport.com ve Motor1.com adına etkinliğe katılan Cihangir Perperik 57.090’lık derecesi ile yarışmayı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Katılımcılar ayrıca, Kısır Dağı’ndaki off-road parkurunda yine BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde en yeni elektrikli güç aktarma organlarını destekleyen işlevsel D7x mimarisi üzerinden yükselen Land Rover Defender araçlarla ekstrem koşullarda kar sürüşü gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında ilk defa verilen “Yılın Tasarımı” ödülüne layık görülen Land Rover’ın ikonik modeli Land Rover Defender, zorlu yol koşullarındaki off-road kabiliyetiyle hayranlık yaratırken, Gondwana Stone, Pangea Green, Santorini Black, Tasman Blue, Indus Silver rengindeki araçlarıyla karlar üzerinde göz kamaştırdı.