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GENEL / Son dakika

Biyometrik motor sporları iç giysisi ortaya çıktı

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Biyometrik motor sporları iç giysisi ortaya çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Haz 2020 14:07

İtalyan motor sporları tedarikçileri Marelli ve OMP Racing, bir sürücünün hayati parametrelerini ölçmek için entegre bir sisteme sahip olan bir iç giysi için FIA'dan gerekli onayı aldı.

VISM (Vital Signs Monitor) olarak adlandırılan bu cihaz, iki şirketin birlikte çalışması sonucu ortaya çıktı.

Yarış ekipmanı üreticileri 2018'den beri bu tür projelere ilgi duyuyorlar ve eldivenlerle başlayan biyometrik verileri ölçmek için atılan adımların sonuncusu oldu.

Bu sistem, kalp atış hızını ve solunumu ölçen sensörler aracılığıyla, sürücünün yaşadığı stresi, yorgunluğu ve diğer hayati belirtileri ortaya koyacak.

Üreticiler, bu fanilanın üç ana uygulama alanına sahip olduğunu söylüyor: performans izleme, antrenman için veri toplama ve yarış sırasında karşılaşılan tüm farklı durumlarda hayati parametrelerin sürekli izlenmesi sayesinde güvenlik önlemleri.

Veri toplama konusunda gizlilik ve mahremiyet sağlanmasına özellikle önem verildi.

Marelli Motorsport CEO'su Riccardo de Filippi, "VISM, biyometrik verileri izlemek adına profesyonel sürücülerin kullanabileceği bir araç." derken OMP Racing CEO'su Paolo Delprato, "Marelli ile işbirliği yapmak, 'Neyse ki bu projeyi gerçekleştirmek için çağrı aldım' dediğiniz bir takım çalışmasıydı. Birlikte güvenlik ve performansı birleştiren mükemmel bir araç ürettik." dedi.

OMP Marelli biometric underwear telemetry

OMP Marelli biometric underwear telemetry

Photo by: OMP Racing

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Editör Adam Cooper

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