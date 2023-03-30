Bitci Racing-Team AMS Vites Büyütüyor!

Haberi dinle

Kurulduğu 2021 sezonundan beri katıldığı Pist, OffRoad ve Karting gibi tüm branşlarda sergilediği başarılar ve elde ettiği şampiyonluklar ile adından söz ettiren Bitci Racing-Team AMS, yoğun 2023 programını açıkladı.

Bugüne kadar aldığı 129 start ve gördüğü 123 finiş ile dikkat çekici bir orana imza atmış olan başarılı takım, vites büyüterek yeniliklerle dolu bir sezona başlamak için geri sayımda.

Takımın İki Şampiyonu İtalya’da Şampiyona Kovalayacak

İki sezon üst üste AVİS Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup şampiyonu olan Turgut Konukoğlu’nun yanında genç yaşına rağmen defalarca Türkiye Karting Şampiyonluğu kazanmış, kartingde elde ettiği ulusal ve uluslararası deneyimin ardından geçen yıl direksiyonuna geçtiği Audi TCR ile TPŞ’yi üçüncü olarak tamamlamış ve İtalya’da bir test yarışı yapmış yetenek Zekai Özen, ve yurtdışı deneyimini artırmayı hedefleyen takımın yeni pilotu Ramazan Kaya, ülkemizi Coppa Italia Turismo’da temsil edecek.

Vedat Ali Dalokay TCR Italy’de

Geçtiğimiz sezon Bitci Racing’e katılan ve İtalya’da çaldırdığı İstiklal Marşları ve elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettirerek sezonu genel klasman ikinciliği ile taçlandıran Vedat Ali Dalokay, TCR şampiyonaları arasında özel bir yeri ve önemi olan TCR Italy’nin yüksek rekabet ortamında her yarış podyum hedefi ile start alacak.

Türkiye Pist Şampiyonasında Hedef Üçüncü Şampiyonluk

Geçtiğimiz yıl Bitci Racing renklerine katılan ve TPŞ’deki ilk sezonunu Maxi Grup İkincisi olarak tamamlayan Barkın Pınar, takımının üçüncü, kendisinin ilk Türkiye şampiyonluğu hedefi ile piste çıkacak. Takım arkadaşları ise geçtiğimiz sezon 30 yıl aradan sonra bu şampiyonayı takip eden ilk kadın pilot olan Seda Kaçan ve takımın yeni sporcusu Gökhan Kellecioğlu olacak.

Takım Direktörü İbrahim Okyay

Kariyerinin 33. yılındaki Takım Direktörü İbrahim Okyay, ‘Çıtalarımızın yüksek olduğu yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. 7 sporcu ile Türkiye ve Avrupa’da 3 şampiyona takip edeceğiz. Sezon içinde başka sürprizlerimiz de olacak, hazırlıklarımız sürüyor. Şimdi ilk hedefimiz 1-2 Nisan/Vallelunga!’

Takım Sahibi Çağdaş Çağlar Ekibine Güveniyor

Kendisi de bir offroad yarışçısı olan ve dünya çapında verdiği sponsorluklar ile bilinen Çağdaş Çağlar, deneyimli takım direktörüne ve takımın tüm üyelerine güvenini dile getirdi ve hedefleri ile ilgili şöyle dedi: ‘Katıldığımız her şampiyonada şampiyonluk hedefi ile start alan takımımız iki senede 4 şampiyonluk ve bir İtalya ikinciliği elde etti. Özellikle desteklediğimiz 17 yaşındaki genç yetenek Zekai Özen ve kadın sporcumuz Seda Kaçan başta olmak üzere spora katkı sağlayacak projelerimiz devam edecek.’

Bitci Racing-Team AMS Yarış Takvimi

Coppa Italia Turismo

1-2 Nisan 2023 Vallelunga / İtalya

27-28 Mayıs 2023 Varano / İtalya

17-18 Haziran 2023 Grobnik / Hırvatistan

9-10 Eylül 2023 Vallelunga / İtalya

4-5 Kasım 2023 Misano / İtalya

TCR Italy

22-23 Nisan 2023 Imola / İtalya

6-7 Mayıs 2023 Misano / İtalya

8-9 Temmuz 2023 Mugello / İtalya

16-17 Eylül 2023 Monza / İtalya

14-15 Ekim 2023 Vallelunga / İtalya

28-29 Ekim 2023 Imola / İtalya

Avis Türkiye Pist Şampiyonası

2-3 Haziran 2023

22-23 Temmuz 2023

5-6 Ağustos 2023

23-24 Eylül 2023

25-26 Kasım 2023