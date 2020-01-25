Birleşik Krallık, Brexit sonrası motor sporları dostu yaklaşımını korumak zorunda

Motorsport Endüstrisi Birliği (MIA), 30'dan fazla iş grubunun ve birliğin en büyük iş lobisinin bulunduğu bir gruba katılarak sekreter Priti Patel'e gelecekte ülkelerinin sanayileri için çalışan politikalar konusunda yardım edeceğini belirtti.

Birleşik Krallık çok büyük bir motor sporları endüstrisine sahip, aynı zamanda ülkede bulunan "Motorsport Valley" yılda 9 milyar poundluk bir gelir elde ediyor.

Pek çok şirket, Britanya ile ilgilenen Avrupalı yüksek kaliteli personelleri işe alım ile ilgili ellerinde bulunan işe alım özgürlüğüne bel bağlamış durumda, ancak Brexit ile gelecek olan sert göçmen kısıtlamaları bu şirketlerin en yetenekli personelleri almak konusunda engel yaratabilir.

Britanyalı Endüstri İttifakı (CBI) tarafından yazılan mektup ile ilgili atılan tweette, MIA şunları söyledi: " Motorsport Valley'i dünyanın en iyisi pozisyonunda tutmak için Dünyada bulunan en iyi, en yetenekli ve en üretken insanları cezbedebileceğimiz ve elimizde tutabileceğimiz hükûmet politikalarına ihtiyacımız var."

CBI tarafından yazılan mektupta ise şunlar belirtildi: "İş kesimi, şu anda ülkede bulunan göçmenlik sisteminin umumi özgüveni yeniden inşa etmek bakımından değiştirilmesi gerektiğinin farkında."

"İşletme'nin getirdiği bilgiler, ekonomiyi desteklemek için gereken belirli iş gücüne ve becerilere erişim sağlarken, daha fazla kontrol sağlayan nokta tabanlı bir model oluşturmaya yardımcı olabilir."

"Ekonominin ihtiyacı olan şey, her türlü büyüklükteki iş kollarının, sektörün ve Birleşik Krallık'ta bulunan tüm bölgelerin ve ulusların ihtiyacı olan basit, elverişli ve düşük maliyetli bir sistem."

"Yeni kurulan hükûmeti, detaylı bir dizayna sahip olan, umumi özgüveni telkin edecek ve aynı zamanda Birleşik Krallık'ta bulunan global amaçları koruyacak yeni göçmenlik sistemi konusunda bilgilendireceğiz."

Geçen sene David Richard, Birleşik Krallık Motor Sporları Federasyonu Başkanı, Brexit'in sonucunun Britanyalı motor sporları şirketlerine negatif sonuçlar doğurabileceğinden bahsetmişti.

Richard'ın demeci şu şekildeydi: "Gurur duymamız gereken bir şey, üst düzey Formula 1 takımları ve dünya şampiyonlarının burada konuşlanmış olması. Ve onların hayatını zorlaştırmayacağız. Bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Çeviri: Efe Kahya