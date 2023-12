Bir bisiklet tutkunu, kadın sürücüleri güçlendirmek için Olimpiyat deneyimini nasıl kullanacak?

Son beş yıldır Performance Pathways Başkanı olarak görev yaptığı British Cycling'in girişimine katılan Stanton, elit yetenek geliştirme konusunda geniş deneyime sahip.

Ancak yeni görevinde iki tekerleği dört tekerlekle değiştirecek ve şu anda birlikte çalışılacak ilk genç sürücü grubunu seçmeye odaklanan bu programı uygulamak için Hintsa Performance ile birlikte çalışacak.

13 F1 galibiyeti bulunan David Coulthard tarafından kurulan More than Equal, kadınların motor sporlarına katılımını belirlemeye, geliştirmeye ve desteklemeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Motor sporlarının yalnızca erkek sürücülere odaklanan mevcut elit sporcu eğitimlerinin büyük çoğunluğunun aksine; bir grup genç kadın sürücüye özel destek sunmayı amaçlayan programın yapısını tasarlamak için halihazırda önemli çalışmalar üstlendi.

Ekibe öncülük edecek olan Stanton, Birleşik Krallık'ta Olimpiyat ve Paralimpik sisteminin bir parçası olarak 20 yıl geçirdi.

Sahada uygulayıcı ve antrenör olmaktan, hem spor bilimlerinde performans lideri olmaya hem de British Cycling Akademi Başkanı olmaya kadar birçok farklı rolde görev aldı.

Peki onu motor sporları dünyasına ve More Than Equal'a çeken şey neydi ve bu deneyim yeni rolünü nasıl besleyecek?

Stanton, "Daha önce yaptığım her şeyden farklı. Olimpik ve Paralimpik sisteminde çalışarak edindiğim bilgileri alıp nispeten gelişmemiş bir sisteme uygulama fırsatı, görmezden gelemeyeceğim bir zorluk gibi geldi."

"İster iki ayaklı ister dört tekerlekli olsun prensipler aynıdır. İnsanların potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorsunuz ve bu, yeni bir alanda bir şeyler yapmak için heyecan verici bir fırsat. Bu alanda öncü olacak More than Equal ile çalışma şansı gerçekten kaçıramayacağım bir şeydi."

"Bence More than Equal'ı diğerlerinden ayıran şey, sürücünün kendisine odaklanacak olmamız, bu da onların araç içinde yaptıkları kadar araç dışında da yaptıklarına bakacağımız anlamına geliyor."

"Tabii ki fiziksel hazırlık ve fiziksel gelişimin yanı sıra teknik ve taktiksel koçluk da sağlayacağız ancak yeteneklerimizi başka şekillerde de geliştirmeye güçlü bir şekilde odaklanıyoruz."

"Bu programda, elit motor sporlarında performans gelişimi için başvurulacak kişiler olan önde gelen koçluk grubu Hintsa da dahil olmak üzere pek çok mükemmel insanla çalışıyoruz." dedi.

Photo by: Right Formula More than Equal Advisory Board member Kate Beavan, Entrepreneur Karel Komarek, David Coulthard, Hintsa CEO Annastiina Hintsa

Hintsa, More than Equal'ın hedeflerinin anahtarı olacak. Finlandiyalı performans uzmanı, aralarında Lewis Hamilton'un da bulunduğu çok sayıda F1 dünya şampiyonuyla çalışmış olan; dünyanın önde gelen, kanıta dayalı koçluk şirketidir.

Açıklanacak şirket içi antrenörler de dahil olmak üzere Stanton'ın Sürücü Geliştirme Programı ekibi ve Hintsa, sürücüleri yarış fırsatları, teknik ve taktik koçluk, fiziksel ve bilişsel hazırlık, ticari fırsat ve kişisel marka gelişimi bulma konusunda desteklemeden önce kadın yetenek havuzunu belirlemek için işbirliği içinde çalışacak.

Stanton programın temel ilkelerine kısa bir genel bakış sunarak şunları söylüyor: "Programın amacı, genç, yetenekli kadın sürücüleri dünya çapında belirlemek için veri ve içgörü kullanmak; elit yarış sürücüleri haline gelmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve kaynakları sağlamaktır."

“Sadece teknik ve taktiksel antrenörlük ve fiziksel hazırlıklara odaklanmayacağız, aynı zamanda kişisel gelişime de büyük önem vereceğiz. İlk üç yıl, sürücülerin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli becerileri geliştirmeye odaklanacak, böylece onlara fırsatlar sunulduğunda onları iki elleriyle birden kavrayabilmeleri ve başarılı olmaları için mümkün olan en iyi öğrenciler olmalarına yardımcı olabiliriz."

"Potansiyel gösteren ancak kendilerini bir sonraki aşamaya taşımak için desteğe ihtiyaç duyan genç kadın sürücüler için özel olarak tasarlanmış bir program oluşturmak istiyoruz. Kadın sürücüleri destekleyen çok sayıda destek programı ve girişim var, ancak daha genç yaş grubuyla çalışmak ve onları yaşa ve cinsiyete uygun şekilde, bağımsız finansmanla geliştirmek açısından hiçbir şeyin yapılmadığına inanıyoruz. Bu durum daha önce de böyleydi."

“Kadın sürücüleri nasıl, ne zaman ve neyle geliştireceğimize dair sahip olduğumuz tüm bilgileri alıp onlara özel bir programa koyma ihtimali bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Hintsa ile birlikte çalışarak onların performans ve gelişim konusundaki teknik bilgilerinin yanı sıra sürücülerin nasıl geliştirileceğine dair bilgimizin de erişilebilir, performans ve hazırlığı hızlandırabilecek bir paket oluşturması için çalışacağız."

Photo by: More than Equal Tom Stanton, More than Equal

More than Equal Sürücü Geliştirme Programı'nın amacının bir kısmı da cinsiyetler arasındaki performans farkının kapatılmasına yardımcı olmak. More than Equal'ın yakın tarihli bir raporu, motor sporlarında kadınları kapsayan verileri araştırdı ve kadın sürücüler için iki temel zorluğu belirledi: katılım farkı ve performans farkı.

Performans farkı, araştırmalarının kadınların şu anda tüm rekabet kategorilerinde ortalama sadece %10'u temsil ettiğini, en yüksek oranın ise genel kadın katılımının %40'ına katkıda bulunan bir format olan karting'de olduğunu ortaya koymasıyla vurgulandı.

Mevcut kadın sürücüler rekabet etmeye devam ederken, kadın sürücülerin çok küçük bir yüzdeyi (şu anda sadece %4) temsil ettiği üst düzey yetenek sıralamasında aynı oranda ilerlemiyorlar.

Ancak Stanton, programın "kadın sürücüleri mümkün olan en iyi öğrenciler haline getirerek" bu açığı kapatabileceğini söylüyor.

“Onları fiziksel olarak yetenekli hale getireceğiz; Onları zihinsel olarak hazır hale getireceğiz ama aynı zamanda teknik ve taktiksel olarak dünyanın en iyisi olmalarını da sağlayacağız. Vizyonumuz, zaman içinde genç kadın sürücü gelişiminin gerçekleşebileceği en iyi yer olan bir sistemi geliştirmiş olmamızdır."

More than Equal şu anda ilk sürücü grubu için veri odaklı küresel bir yetenek araştırması yürütüyor ve genel başvuru aşaması 2024'ün başlarında başlayacak.