Bennetts Britanya Superbike Şampiyonası Motorsport.tv'de yayınlanacak

2021 sezonu öncesi, Bennetts British Superbike Şampiyonası Motorsport Network’un OTT platformu olan Motorsport.tv’de özel bir kanal açtı.

Kanal, taraftarları motosiklet serisinin perde arkasını, padoğun içinden görüntüleri ve şampiyonanın her turundan öne çıkanları yayınlayacak. Bu kanalda Britanya Superbike dünyasından sürücü röportajları ve güncellemeler de mevcut olacak ve bu da yeni kanalı iki tekerlekli motor sporlarının herhangi bir hayranı için uygun bir yer haline getirecek.

Bu, geçen yıl partner kanal programının oluşturulmasından bu yana Motorsport Network tarafından başlatılan ve motosiklet meraklılarına hitap eden ilk ortak kanal oldu. Bennett BSB Şampiyonası, FIA Dünya Ralli Şampiyonası, NASCAR, Britanya Touring Otomobil Şampiyonası, Şampiyonlar Yarışı, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Audi, Jaguar, ve W Serisi'nin yanına eklenerek, Motorsport.tv üzerinden motor sporları meraklıları için bir odak noktası olacak.

Dünyanın ilk canlı motor sporları ve otomotiv haberleri kanalı, Motorsport.tv Live, bu yıl piyasaya sürülecek ve dünyanın dört bir yanından gelen en son haberleri sunacak. Motorsport.tv Live, Londra ve Miami'deki stüdyolardan yayın yapacak.

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Bennetts Britanya Superbike Championship Serisi Direktörü Stuart Higgs şunları söyledi: "Bennetts BSB şampiyonasına daha fazla hayran getirmek için Motorsport Network ile bu şekilde bir ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz. İzleyicilerimize bu yeni şekilde ulaşmak, sporun aksiyon dolu doğasına uygun olacak ve önümüzdeki 2021 sezonu için yeni hayranları heyecanlandıracak. Kanalın eski ve yeni hayranlarını ağırlamak için geliştiğini ve büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.”

Motorsport Network Başkanı James Allen ise şunları söyledi: "Ortak kanal programımız Motorsport.tv, her türlü motor sporunun hayranları için uygun bir yer haline geldi ve dünyanın önde gelen yerli motosiklet şampiyonasını eklemekten heyecan duyuyoruz. Bennetts Britanya Superbike Şampiyonası kendi özel kanalına sahip olacak ve bu heyecan verici yarış dünyasına yepyeni bir izleyici kitlesi getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Yenilikçiliğimizi sunduğumuz bu yılın ilerleyen günlerinde, Motorsport.tv Live'ı da piyasaya sunarak hayranlarımıza sporumuzda neler olup bittiğine dair en son haberleri getirebileceğimiz ve onları sporun içerisindeymiş gibi hissetmelerini sağlayabileceğimiz bir haber servisimiz olacak. Kanal programına daha fazla yarış serisi eklemek, çevrimiçi hayran kitlemiz için harika ve dijital kitleyle tanıştırdığımız seri için de harika.”