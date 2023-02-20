Ben Sulayem, Hindistan'ın motor sporları için attığı adımlardan memnun

Haberi dinle

Geçtiğimiz hafta sonu Haydarabad'da düzenlenen Formula E yarışı, 2013 yılından bu yana Hindistan'da düzenlenen ilk uluslararası motor sporları etkinliği oldu.

Yarış hafta sonuna katılım gösteren isimlerden biri de tüm serilerin gelişimine önem veren FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem idi.

Autocar India'ya verdiği bir röportajda Hindistan'ın önemini vurgulayan Ben Sulayem, "Manifestomda Hindistan'ın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Bunun sebebi burada olmam veya başkan olmam değil."

"Hindistan ve Çin ciddi üreticilerin ve ciddi rakamların bulunduğu ülkeler, ancak henüz yüzeyi kazımadığımızı söyleyebilirim, bunda oldukça ciddiyim."

"Bu iki ülkede 2,8 milyar insan yaşamakta ancak lisans sayısı 8000'den az."

"Dolayısıyla bu bölgelerde büyümemiz gerekiyor, peki nasıl? Bu konuda herkese uyan tek bir beden yok. Hindistan farklı, dolayısıyla buradaki insanları dinlemeliyiz. Doğru şeyi yaptığımızdan emin olmak için ulusal otoriteleri güçlendirmeliyiz." dedi.

Pascal Wehrlein, Formula E works driver, Porsche 99X Electric Gen3, Hyderabad E-Prix, Hyderabad, India, 2023, Porsche AG © 2023 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Fotoğraf: Porsche AG

Formula E'nin Hindistan'a gelişi bir canlanma sürecinin başlangıcı anlamına geliyordu, ülke şimdi birkaç ay içinde gerçekleşecek bir başka büyük yarışa hazırlanıyor.

MotoGP, Eylül sonunda eski Hindistan GP'sine ev sahipliği yapan Buddh Uluslararası Pisti'ne gidiyor. Bu MotoGP'nin ülkedeki ilk yarışı olacak.

Ben Sulayem, "[Hindistan'ın uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından bu yana] uzun zaman geçti, dolayısıyla [bu canlanma] memnuniyetle karşıladığımız bir şey."

"Etkinliklerin sadece gelip gitmesini değil, gelip kalmasını ve bir izlenim bırakmasını istiyoruz."

"Bu nedenle motor sporları için planlama çok önemlidir çünkü yarışlara yapılan yatırımın [boşa gitmesini] istemezsiniz. Hintliler bu altyapıyı kullanmalı."

"Bir zamanlar ülkede F1 düzenleniyordu, iki tane F1 sürücüsüne de sahiptiniz, şimdi de Formula E'ye sahipsiniz. Peki bu neyi gösteriyor? Bir diğer zorluğun da bunu sürdürmek olduğunu gösteriyor."

"Hindistan'da daha fazla etkinlik ve uygun fiyatlı araçlar için bastırıyorum ve bunu FIA genel kurulunda zaten kabul ettik. Karting ve cross arabalar için yeni projeler mevcut."

"Ayrıca F1'de elbette geri dönebilir. Fırsat var ve bunun gerçekleşmesini sağlamak için birtakım engelleri aşmam gerekiyor." dedi.